First Hydrogen Corp. hat das Tochterunternehmen First Hydrogen Energy gegründet. Dieses soll den Unternehmensbereich der Gruppe bei der Produktion und beim Vertrieb von grünem Wasserstoff zusammenführen und leiten.

First Hydrogen Energy prüft und entwickelt derzeit neue Projekte zur Produktion von grünem Wasserstoff im UK, in Italien und Kanada. In diesen Ländern laufen Gespräche mit örtlichen Partnern. Dafür sind Rob Campbell von Ballard Power und Peter Williams von Ineos als Berater und nicht geschäftsführende Direktoren neu dabei. First Hydrogen führt außerdem Gespräche mit Branchenpartnern in Zusammenhang mit der Bereitstellung von Technologie und Anlagenmanagement. First Hydrogen Energy hat UK, Italien, Deutschland und Kanada als Kandidaten für die Erschließung und den Bau von Wasserstoffproduktionsstätten ausgemacht. Mehreren 25-MW-Standorten in jedem Land sind geplant. Das Unternehmen will potenziellen Automobilkunden die Versorgung mit grünem Wasserstoff über die gesamte Lebensspanne des Fahrzeugs zu einem festen Preis garantieren.

„Die Produktion und Beschaffung von Wasserstoff ist eine Strategie von First Hydrogen, die im heutigen Umfeld des weltweiten Energiebedarfs sowohl zeitgerecht als auch wichtig ist. Denn wir lösen uns von den traditionellen Kohlenwasserstoffen und bewegen uns auf eine kohlenstofffreie Wirtschaft hin“, sagt Nicholas Wrigley, Vorsitzender von First Hydrogen UK.

Bei First Hydrogen Corp. handelt es sich um ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver und London. Es hat sich auf emissionsfreie Fahrzeuge und Extraktionssysteme für überkritisches CO 2 spezialisiert. Im Rahmen von zwei Vereinbarungen mit den Firmen AVL Powertrain und Ballard Power Systems entwickelt das Unternehmen ein leichtes Nutzfahrzeug. Dieses ist mit Wasserstoff-Brennstoffzellen ausgestattet und soll eine Reichweite von über 500 km haben. First Hydrogen entwickelt Betankungsmöglichkeiten in Zusammenarbeit mit FEV Consulting, der internen Automobilberatungsfirma der FEV Group in Aachen.

8.3.2022 | Quelle: First Hydrogen | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH