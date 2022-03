IBC Solar Energy baut Photovoltaik-Kraftwerke in Ungarn

Die beiden neuen Photovoltaik-Projekte von IBC Solar entstehen in den Gemeinden Gerjen und Söjtör und sollen eine Leistung von 51 und 45 Megawatt erbringen.

IBC Solar Energy, der internationale Projektbereich der IBC Solar AG, hat Verträge für die Realisierung von zwei Megawatt-Solarparks unterzeichnet. Die Solarkraftwerke entstehen in Ungarn und haben eine Nennleistung von 51 MW und 45 MW. IBC Solar ist als EPC-Auftragnehmer sowohl für die Planung als auch für die Beschaffung der Komponenten und den Bau der Photovoltaik-Solarparks verantwortlich. Der Baustart für beide Projekte ist für das Frühjahr 2022 geplant.

Mit der Vertragsunterzeichnung zwischen der IBC Solar Energy und der MET Gruppe ist der Startschuss für den Bau der Solarparks in den ungarischen Gemeinden Gerjen und Söjtör gefallen. Mit einer Leistung von 51 MW wird der Solarpark in Gerjen rund 66.400 Megawattstunden (MWh) Strom pro Jahr produzieren. Der Solarpark in Söjtör mit einer Nennleistung von 45 MW erzeugt künftig rund 57.700 MWh. Zusammen entspricht das dem geschätzten Jahresstromverbrauch von mehr als 35.000 3-Personen-Haushalten. Als Hauptauftragnehmer wird IBC Solar die Solarparks als schlüsselfertige Projekte bereitstellen. Die Fertigstellung beider Parks soll im Herbst 2022 erfolgen.

Erneuerbare Energien nehmen seit 2020 einen immer größeren Teil der ungarischen Energieversorgung ein. Die Photovoltaik gewinnt im Land an Bedeutung. „Wir freuen uns sehr, Teil dieser Marktentwicklung zu sein und unsere strategische Partnerschaft mit der MET Gruppe fortzusetzen“, sagt Eric Herrmann, EPC Program Manager bei IBC Solar Energy. „Die Photovoltaik ist eine der Schlüsseltechnologien der Energiewende und hat das Potenzial, die führende Energiequelle des 21. Jahrhunderts zu werden.“

Die neuen Solarparks in Gerjen und Söjtör sind nicht die ersten gemeinsamen Projekte von IBC Solar Energy und dem Investor MET. Bereits 2020 entstand durch die Partnerschaft einer der damals größten Solarparks Ungarns in Kabai mit einer Nennleistung von 43 MW.

8.3.2022