Photovoltaik: IBC realisiert Großprojekt in Ungarn

IBC Solar bringt ein PV.Großprojekt mit 43 Megawatt (MW) ans ungarische Netz. Es ist damit die aktuell größte Photovotaikanlage des Landes.

Die IBC Solar Energy realisiert ein Photovoltaik-Großprojekt in Ungarn. Wie die Firma aus Bad Staffelstein erklärte, geht es dabei um den „MET Kabai Solarpark“ mit einer Leistung von 43 Megawattpeak (MWp). Das Großprojekt sei seit dem 24. September 2020 am Netz.

Nach nur etwas mehr als fünf Monaten Bauzeit sei damit die aktuell größte aktive Photovoltaikanlage Ungarns ans Netz gegangen. Eigentümer und Auftraggeber des Megawattparks sei die MET Asset Management AG. Sie habe ferner die IBC Solar Energy im Dezember letzten Jahres mit Planung, Beschaffung und Bau beauftragte. Das Projekt befinde sich zudem in der Nähe von Debrecen, in der Tiefebene im Osten Ungarns. Es werde künftig rund 52 Gigawattstunden Strom pro Jahr erzeuegn.

„Für MET ist die Investition in das Wachstum der Erneuerbaren Stromerzeugung in Mittel- und Osteuropa ein Kernbestandteil seiner zukunftsgerichteten Geschäftsstrategie.“ Das sagt Balázs Gábor Lehőcz, CEO der Asset Management AG der MET-Gruppe. „Und damit unterstützen wir gleichzeitig die europäische Energiewende.” Dieses Solar-Projekt sei zugleich ein erfolgreiches Beispiel für die Umsetzung unserer integrierten Strategie.

Ungarn holt auf

Im Vergleich mit anderen EU-Ländern allerdings bildete Ungarn im Bereich der Erneuerbaren Energien lange Zeit das Schlusslicht. Jetzt hole es mit Riesenschritten auf. So übertraf das Land mit einem Anteil von 13,3 Prozent an Erneuerbaren Energien bereits im Jahr 2017 das von der EU-Richtlinie 2009/28/EC vorgegebene Ziel. Bis Ende 2020 soll dieser Anteil auf insgesamt 14,65 Prozent steigen. Mit dem Netzanschluss des „MET Kabai Solarparks“ ist Ungarn diesem Ziel einen weiteren Schritt nähergekommen.

„Wir freuen uns, dass wir den MET Kabai Solarpark trotz der Hürden in diesem Jahr so schnell fertigstellen konnten“. So äußerte sich Eric Herrmann, EPC Program Manager bei IBC SOLAR Energy. Der Solarpark sei zweifelsohne ein wichtiger Meilenstein für die Erneuerbaren Energien im ungarischen Energiemix. Die Photovoltaik sei der Schlüssel für eine Welt frei von fossilen Brennstoffen.

IBC Solar übernehme ferner ab sofort auch die technische Betriebsführung inklusive einer schnellen Fehlerbehebung für den gesamten Solarpark.

15.10.2020 | Quelle: IBC Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH