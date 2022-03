Die Xervon Wind GmbH ist erfolgreich in den Instandhaltungsmarkt für Windkraftanlagen eingestiegen und stellt weitere Mitarbeiter:innen ein.

Die im Juli 2021 gegründete Xervon Wind GmbH verzeichnete in den ersten sechs Monaten ihres Bestehens einen erfreulichen Geschäftsverlauf. Bei der Durchführung von ersten Projekten in Onshore- wie Offshore-Windparks konnte das Unternehmen eigenen Angaben zufolge wichtige strategische Fortschritte erzielen. Weiterhin gelang es dem Newcomer, innerhalb kurzer Zeit ein anspruchsvolles Qualitätsmanagement zu implementieren. Darauf aufsetzend konnte man Zertifizierungen durch zwei der größten deutschen Windkraftanlagen-Hersteller erlangen. Darin sieht das Unternehmen eine strategische Basis für die weitere erfolgreiche Entwicklung.

Zu den bereits wenige Tage nach Markteintritt angelaufenen Projekten von Xervon Wind gehörten insbesondere Einsätze in den Offshore-Windparks der Nordsee. Onshore konnten Wartungsverträge für größer dimensionierte Windkraftanlagen, aber auch für kleinere Bürgerwindparks gewonnen werden. Um das anziehende operative Geschäft auf der personellen Seite zu stärken, baute das Unternehmen den Mitarbeiterkreis deutlich aus. Zum Jahresende 2021 zählte das Unternehmen rund 70 Beschäftigte, wobei in den kommenden Monaten nochmals weitere Fachkräfte hinzukommen sollen.

Xervon Wind GmbH bietet Retrofits an

Als Service Provider bietet Xervon Wind ein Leistungsspektrum, das neben Inspektions-, Wartungs- und Reparaturleistungen auch Sonderprojekte wie Retrofits oder den Austausch von Großkomponenten umfasst. Betreiber von Windkraftanlagen sollen durch die erbrachten Services von erhöhter Anlagenverfügbarkeit, verlängerten Nutzungsdauern und optimierter Produktionsausbeute Profitieren. Durch die Zugehörigkeit zur Unternehmensgruppe der Remondis Maintenance & Services GmbH & Co. KG, einer der größten Player im deutschen Markt für industrielle Instandhaltung, kann das Unternehmen zudem angrenzende Gewerke bereitstellen, woraus sich zusätzliche Synergien sowie eine außerordentliche Leistungsbreite ergeben.

Für das laufende Geschäftsjahr sieht sich der Serviceanbieter gut aufgestellt. „Allein im Offshore-Segment haben wir mehrere namhafte Projekte in der Pipeline, bei denen unsere Technikerteams über längere Zeiträume vor Ort auf See sein werden“, sagt Geschäftsführer Maik Schlapmann. Nach dem gelungenen Start arbeitet man zudem an weiteren wesentlichen Erweiterungen des Portfolios: Über die Dienstleistungen im Maintenance-Bereich hinaus soll künftig als weiteres Leistungsfeld die Services im Rahmen der Anlagenerrichtung hinzukommen.

Jobangebote im Bereich der erneuerbaren Energien sind unter diesem Link zu finden.

11.3.2022 | Quelle: Remondis | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH