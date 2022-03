Enercon hat Windenergie-Anlagen mit 25 GW in Deutschland installiert

Enercon hat nach eigenen Angaben die Marke von 25 GW Windenergieleistung in Deutschland überschritten. Das entspricht etwa der Leistung von 25 Kohlekraftwerken.

Von seiner Gründung im Jahr 1984 bis Ende 2021 hat Enercon insgesamt 13.549 Windenergie-Anlagen in Deutschland installiert. Laut Auswertungen der Fachagentur Windenergie an Land hatte das Unternehmen im Februar 2022 einen Marktanteil von 35,2 Prozent. Deutschland ist dabei der wichtigste Kernmarkt in Mittel- und Nordeuropa. Das Ziel sei es, diese Spitzenposition zu halten, heißt es in einer Pressemitteilung. „Wir werden uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen, denn wir wissen, dass wir noch einiges zu tun haben“, sagt Ulrich Schulze-Südhoff, Leiter der Region Central & Nordeuropa (CNE). Im übrigen Westeuropa meldete Enercon Ende 2021 insgesamt 10 GW installierte Windenergie-Leistung.

Windenergie-Markt in Deutschland zieht wieder an

Nach Jahren der Stagnation stünden die Zeichen in Deutschland jetzt wieder gut für die Windenergie, heißt es von Enercon in der Pressemitteilung. Das Klimaschutzprogramm der neuen Bundesregierung stimme optimistisch. Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine würden Politik und Öffentlichkeit zudem die erneuerbaren Energien als Garant und Rückgrat einer importunabhängigen Energieversorgung erkennen. Das werde sich weiter positiv auf die Rahmenbedingungen in Enercons Heimatmarkt auswirken, ist das Unternehmen überzeugt.

Jüngst installierte Enercon niedersächsischen Windpark Ebersdorf vier Windenergieanlagen des Typs E-138 EP3 E2 mit einer Nabenhöhe von 160 Metern. Kundin war die Energie 3000 Energie- und Umweltgesellschaft mbh. An einer der vier Anlagen, der 25 GW WEC, sind 48 Bürger beteiligt. Diese Windenergie-Anlage sei ein gutes Beispiel dafür, wie man Akzeptanz der Windenergie vor Ort verbessern könne, sagt Ulrich Schulze-Südhoff. Durch die Beteiligung am Betrieb und an den Gewinnen steige die Zustimmung zur Windenergie. Schulze-Südhoff geht davon aus, dass diese Aspekte beim weiteren Ausbau der Windenergie an Land noch wichtiger werden.

14.3.2022 | Quelle: Enercon | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH