Dank einer flachen Grundplatte ist der neue Photovoltaik-Schnellmontagehaken Compact Pitch XT35-VLOW von Aerocompact besonders für Ziegeldächer mit flachen Lattungen geeignet.

Der Hersteller von PV-Montagelösungen Aerocompact hat einen Photovoltaik-Schnellmontagehaken für PV-Anlagen auf Schrägdächern entwickelt. Der neue Compact Pitch XT35-VLOW eignet sich insbesondere für mediterrane Dachtypen: Die Grundplatte ist mit 20 Millimetern sehr flach, weshalb sich der Aluminiumhaken gut bei flachen Lattungen mit Mönch-Nonne- oder Portoghese-Ziegeln einsetzen lässt.

Monteure sollen Zeit sparen, weil der neue Dachhaken im Unterschied zu handelsüblichen Dachhaken für Schrägdächer über zwei Positionen in der Vertikalen statt der üblichen Platten mit Verzahnungen und Schrauben verfügt. Sie müssen den Haken lediglich von der Seite in die Führungen der Grundplatte schieben – und fertig. Dabei bietet Aerocompact sowohl Befestigungsschrauben zur gleichzeitigen Positionierung und Montage als auch Positionierungsschrauben für dezentrale Grundplatten oder Betonverankerungen an.

Photovoltaik-Schnellmontagehaken mit einer Schraube fixiert

Die Grundplatte wird mit Holzschrauben befestigt. Dann wird der Haken durch horizontales Verschieben in einer der beiden Führungsebenen feinjustiert. Für die finale Befestigung ist lediglich eine einzige Holzschraube erforderlich. „Die finale Fixierung mit einer einzigen Schraube ist einzigartig“, sagt Christian Ganahl von Aerocompact, der das Konzept zum Patent angemeldet hat.

Um die Montagezeit der Photovoltaik-Anlage weiter zu verkürzen, bietet Aerocompact den CE-zertifizierten Dachhaken optional mit vormontiertem Schnellverschluss-CL-Adapter an. Er kann alle X-Montageschienen mit Hilfe einer Klickmechanik aufnehmen. Mit der X40-X50-Montageschiene ist die Installation von gerahmten Modulen auch im Querformat möglich. Die zusätzlichen PV-Modulschienen kann der Installteur en einfach mit dem XDL-Kreuzverbinder direkt auf den Basisschienen montieren.

Aerocompact hat den Dachhaken in der Planungs- und Engineeringsoftware AeroTool hinterlegt. Das Unternehmen gewährt 25 Jahre Garantie. Aerocompact stellt den neuen Photovoltaik-Schnellmontagehaken vom 12. bis zum 14. April 2022 auf der Fachmesse Solar Solutions International in Haarlemmermeer in den Niederlanden vor. Besucher finden das Unternehmen am Stand Nr. D13. Auf der Intersolar Europe, die vom 11. bis 13. Mai 2022 in München stattfindet, präsentiert Aerocompact seine Lösungen am Stand Nr. A6.180.

22.3.2022 | Quelle: Aerocompact | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH