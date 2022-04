Der Photovoltaik-Wechselrichter-Hersteller Kostal Solar Electric erweitert seine Garantieleistung für alle Wechselrichter bis 20 kW auf 10 Jahre. Die Aktivierung der Smart Warranty plus erfolgt im Webshop des Unternehmens.

Zum 1. April führt Kostal Solar Electric die Smart Warranty plus ein. Die Smart Warranty plus umfasst sämtliche Bauteile des Wechselrichters sowie die Kosten des Austausches in den ersten 5 Jahren ab Inbetriebnahme. Zusätzlich beinhaltet sie eine Materialgarantie ab dem sechsten Betriebsjahr. Damit umfasst die neue Smart Warranty plus inklusive der gesetzlichen Gewährleistung einen Gesamtgarantiezeitraum von 10 Jahren.

Die Smart Warranty plus gilt für alle Wechselrichter der Baureihen Piko MP plus, Piko IQ, Plenticore plus und Plenticore BI mit einer Leistungsstärke bis 20 kW.

Die Smart Warranty plus startet mit der Aktivierung der Garantie im Kostal Solar Webshop. Dabei ist die Garantie-Aktivierung für Kostal Kunden und Kundinnen mit wenigen Klicks getan und kostenfrei. Die Aktivierung der Garantie kann bis 6 Monate nach Inbetriebnahme im Kostal Solar Webshop bequem durchgeführt werden. Das können User:innen unter „Garantie > kostenfreie Aktivierung Smart Warranty“, erledigen. Daraufhin erhalten sie die Garantieurkunde per E-Mail.

Auch im Garantiefall verspricht Kostal seinen Kund:innen einen guten Service. Außerdem soll sich der Reparatur- oder Austauschservice einfach und transparent gestalten. Denn der Kostal Service und der zertifizierte Kostal Installateur sowie die Kostal Fachpartner übernehmen die komplette Abwicklung.

Die Aktivierung der Kostal Smart Warranty plus kann unter diesem Link durchgeführt werden.

1.4.2022 | Quelle: Kostal | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH