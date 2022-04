Bisher bot der Photovoltaik-Hersteller Solarwatt einen Versicherungsschutz nur für die selbst hergestellten Komponenten an. Der Solarwatt KomplettSchutz umfasst jetzt das Gesamtsystem mit den Komponenten von Fremdanbietern.

Der Solarwatt KomplettSchutz schließt ab sofort alle bei Solarwatt gekauften Komponenten mit ein. Der Versicherungsschutz beinhaltet damit nicht nur Komponenten von Solarwatt wie Module, Energiemanager und Stromspeicher, sondern deckt auch Produkte von Fremdherstellern wie beispielsweise eine Wallbox mit ab. „Damit bieten wir unseren Kunden neben einem Photovoltaiksystem aus einer Hand auch einen dazu passenden umfassenden Versicherungsschutz an. Wir sind die ersten in der Branche, die eine echte Systemversicherung im Programm haben”, sagt Robert Pawlik, Business Development Manager bei Solarwatt und zuständig für den Ausbau des Serviceangebots. Versicherungspartner von Solarwatt ist die Ergo Versicherung AG.

Die Nutzung von Solarstrom wird immer beliebter. Allein in den kommenden zwölf Monaten planen in Deutschland rund 3,5 Millionen Haushalte die Installation einer eigenen Solaranlage. „Aufgrund von immer heftigeren Wetterphänomenen durch den fortschreitenden Klimawandel sollten Anlagenbetreiber einen umfassenden Versicherungsschutz am besten gleich mitdenken. Falls wirklich einmal etwas passiert, ist man mit unserem KomplettSchutz auf der sicheren Seite”, betont Robert Pawlik. Bei einem Schaden wird im Rahmen des Solarwatt-Versicherungsschutzes der Neuwert der betroffenen Komponenten erstattet, nicht nur der von einem Gutachter ermittelte Restwert, wie es in der Branche häufig üblich ist. Entschädigungszahlungen berücksichtigen darüber hinaus auch etwaige Mehrkosten für Wiederbeschaffung bis 15.000 Euro, die durch technologischen Fortschritt und Preissteigerungen entstehen könnten.

Wohngebäudeversicherung deckt nur Sachschäden ab

Eine herkömmliche Wohngebäudeversicherung deckt bei einer Photovoltaik-Anlage in der Regel nur Sachschäden ab. Die Solarwatt-Systemversicherung beinhaltet unter anderem eine Absicherung gegen Allgefahren, Nutzungsausfall sowie Minderertrag, aber auch gegen Vandalismus, Diebstahl und höhere Gewalt.

Das Standardprodukt Solarwatt KomplettSchutz 5 Jahre gibt es zu allen Solarwatt-Photovoltaiksystemen mit Glas-Glas-Modulen inklusive allen Komponenten kostenlos dazu. Für ein Photovoltaiksystem mit Glas-Folie-Modulen beläuft sich der Standard-Schutz auf einmalig 30 Euro pro kW. Der Versicherungsschutz läuft automatisch aus, kann aber jährlich neu verlängert werden. Durch eine Erweiterung auf den Solarwatt KomplettSchutz 10 können sich Solarwatt-Kunden das Versicherungspaket für insgesamt zehn Jahre zum Festpreis sichern. Für eine Anlage bis 20 kW zahlen sie beispielsweise einen Einmalpreis von 400 Euro netto – also 40 Euro pro Jahr. Solarwatt bietet die Systemversicherung Solarwatt KomplettSchutz nicht nur in Deutschland an, sondern ebenfalls in den internationalen Märkten.

4.4.2022 | Quelle: Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH