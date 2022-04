Der dreiphasige Solar-Wechselrichter Sunny Tripower X der SMA Solar Technology AG kombiniert die Solarstromerzeugung erstmals mit den Funktionen des SMA Data Manager M powered by ennexOS.

In gewerblichen und privaten Photovoltaik-Systemen mit bis zu 135 kW Leistung übernimmt der Sunny Tripower X das Monitoring, die Steuerung und die netzkonforme Leistungskontrolle von bis zu fünf Wechselrichtern, realisiert die Teilnahme am Energiemarkt und soll zukünftig auch Speicher und Verbraucher steuern.

„Durch die Integration von Energiemanagementfunktionen in den Solar-Wechselrichter, lassen sich Energiesysteme noch einfacher realisieren, steuern und überwachen. Anwender sind optimal vorbereitet, um Speicher oder Ladelösungen für E-Fahrzeuge mit Solarstromerzeugung zu vernetzen und von Geschäftsmodellen am Energiemarkt zu profitieren“, sagt erklärt Nick Morbach, Executive Vice President Business Unit Commercial and Industrial bei SMA.

Sunny Tripower X in vier Leistungsklassen

Der Sunny Tripower X kommt in vier Leistungsklassen (12/15/20/25 kW) auf den Markt. Er vereint Solarenergieerzeugung und Energiemanagement in einem Gerät. Dank der Systemmanagement-Funktionen des Data Manager M powered by ennexOS sollen Installateure Solarsysteme mit bis zu fünf Wechselrichtern einfacher parametrieren und in Betrieb nehmen können. Nach der Installation übernimmt der Wechselrichter die netzkonforme Leistungsregelung des gesamten Systems.

Der Sunny Tripower X ermöglicht eine Überdimensionierung des PV-Generators um bis zu 150 Prozent. Durch drei unabhängige MPP-Tracker und sechs String-Eingänge soll er eine große Design-Flexibilität bieten. Der Eingangsstrom von bis zu 24 Ampere pro MPPT soll den Einsatz von leistungsfähigeren Photovoltaik-Modulen ermöglichen. Dank der digitalen Eingänge des Wechselrichters lässt sich laut Hersteller ein vereinfachter Netz- und Anlagen-Schutz ohne zusätzliche Komponenten realisieren. Der Lichtbogenschutz soll für hohe Systemsicherheit sorgen. Außerdem soll die integrierte Software SMA ShadeFix maximale Energieerträge auch bei leichten Verschattungen garantieren. Das Wechselrichter-Monitoring SMA Smart Connected minimiert Ertragsverluste.

6.4.2022 | Quelle: SMA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH