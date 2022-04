Meta schließt Solarstrom-PPA mit Luxcara ab

Luxcara und Meta arbeiten bei der Versorgung mit Solarstrom in Dänemark zusammen. Meta will sich dort ausschließlich mit Solarstrom versorgen.

Meta (vormals Facebook) hat drei langfristige Stromabnahmeverträge für Solarstrom mit Luxcara in Dänemark abgeschlossen. Diese PPA seien mit „as-produced“-Struktur für ein dänisches Solarportfolio ausgestattet, erklärte Luxcara. Die Projekte haben ferner eine installierte Leistung von mehr als 300 MWp und werden etwa 210 MWac grünen Strom ins Netz einspeisen.

Dies sei der bisher größte Solarstromabnahmevertrag in Dänemark. Luxcara und Meta bauen damit ihre strategische Zusammenarbeit aus, die mit den norwegischen Windparks des Bjerkreim-Clusters begann. Die von Meta mit Luxcara abgeschlossenen PPAs repräsentieren in Europa zudem rund eine Milliarde Euro in erneuerbare Energien.

PV für Datenzentrum in Odense

Der Vertrag beinhaltet ferner drei Solarprojekte, zwei davon in der Region Seeland und eins in Jütland. Die Projekte bieten somit Lösungen zur Versorgung von Metas europäischen Standorten mit erneuerbaren Energien, u.a. das Datenzentrum in Odense, Dänemark. Seit 2020 werden Metas weltweite Aktivitäten zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben.

Alexandra von Bernstorff, Managing Partner von Luxcara, kommentiert: „Wir sind stolz, unsere Zusammenarbeit mit Meta mit diesem neuen, äußerst wirkungsvollen PPA stärken zu können und so erneut unsere Expertise im Abschluss von langfristigen, as-produced PPAs in neuen Märkten unter Beweis zu stellen. Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Meta bei vielen zukünftigen Projekten.“

„Wir freuen uns, erneut mit Luxcara zusammenzuarbeiten, um für die Versorgung unserer Aktivitäten weitere erneuerbare Energien ans Netz zu bringen“, sagt Carsten Soerensen, Site Manager von Metas Odense Datazentrum. „Diese neuen Solarprojekte werden Arbeitsplätze, Investitionen und zusätzlichen Grünstrom in die Region bringen.“

7.4.2022 | Quelle: Luxcara | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH