Monatsmarktwert Solar steigt im März kräftig an

Wegen der gestiegenen Strompreise an der Börse ist auch der Monatsmarktwert Solar wieder kräftig in die Höhe geschnellt. Gegenüber Februar 2022 stieg er um fast 75 Prozent auf 20,7 Cent je kWh

Der Monatsmarktwert Solar ist im März 2022 wieder deutlich angestiegen. Das geht aus Daten der Übertragungsnetzbetreiber hervor. Demnach kletterte der Marktwert Solar auf 20,712 Cent je Kilowattstunde (kWh). Das ist der historisch zweithöchste Wert. Im Dezember 2021 hatte er bei 27,075 Cent je kWh gelegen. Im Vormonat hatte er noch 11,871 Cent je kWh betragen.

Hintergrund sind die gestiegenen Spotpreise an der Strombörse. Diese haben sich wegen des Krieges in der Ukraine im Vergleich zum Februar 2022 auf 25,2 Cent je kWh verdoppelt. Emtsprechend erhöhten sich auch die Marktwerte für die Windenergie auf See auf 20,7 Cent je kWh und für die Windenergie an Land auf 19,77 Cent je kWh.

Der solare Marktwert ist für alle PV-Anlagen relevant, die das EEG noch fördert. Er gibt die durchschnittlichen Erlöse des Solarstroms an der Börse wieder, die mit der Direktvermarktung in dem jeweiligen Monat zu erzielen waren. Das Grundprinzip dabei: Liegt dieser Marktwert tiefer als die EEG-Vergütung, finanziert der Netzbetreiber die Differenz aus dem EEG-Umlagekonto. Das war zuletzt nicht mehr nötig. Die Monatswerte sind seit September 2021 zweistellig und übertreffen damit die EEG-Förderhöhe.

Der Jahresmarktwert hatte 2021 mit 7,55 Cent je kWh einen Höchststand erreicht.

8.4.2022 | Quelle: Netztransparenz.de | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH