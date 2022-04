Bouyges will Photovoltaik-Systeme für die deutsche Industrie anbieten

Von schwimmenden PV-Anlagen bis zur grünen Wasserstoffproduktion soll die Industrie bei Bouyges alles aus einer Hand bekommen.

Der französische Baukonzern Bouyges will mit seinen Tochterunternehmen Bouygues Energies & Services und Kraftanlagen Energies & Services Photovoltaik-Lösungen für die deutsche Industrie anbieten. Die beiden Unternehmen arbeiten in Deutschland bereits im Bereich Stromnetze zusammen.

Zum Angebot sollen schlüsselfertige Photovoltaik-Systeme gehören. Die Dienstleistungen sollen Engineering, Beschaffung und Bau sowie Betrieb und Wartung von mittleren und großen Photovoltaik-Anlagen umfassen. Dazu gehören explizit auch Floating-PV-Anlagen und Agri-PV-Anlagen.

Auch individuell ausgelegte Technologien für die Sektorenkopplung wollen die beiden Firmen gemeinsam anbieten. Zu den „PV-Power-to-X“-Lösungen sollen namentlich Power-to-Heat und „Green-Heat-Module“ für Prozesswärme sowie grüner Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe gehören.

„Wir gehen davon aus, dass Deutschland in den kommenden Jahren einer der innovativsten Märkte sein wird“, sagt Elisabeth Benedetto, Leiterin des Bereichs Energie bei Bouygues Energies & Services. Mit der Kombination ihrer Kompetenzen wollen die beiden Unternehmen hier eine Schlüsselrolle bei der Energiewende spielen.

Ein etablierter Industrie-Dienstleister und ein Photovoltaik-EPC-Unternehmen arbeiten zusammen

Bouygues Energies & Services ist nach eigenen Angaben der führend EPC-Dienstleister für große Solaranlagen in Frankreich und unter den Top 10 der Branche weltweit. Schwerpunkte sind neben Frankreich Australien, Südostasien, Japan und die Karibik. Bisher hat das Unternehmen Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von 3,2 GW installiert. Das Photovoltaik-Geschäft ist allerdings nur einer von vielen Geschäftsbereichen. Insgesamt hat die Sparte „Energies & Services“ bei Bouyges mehr als 21.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie macht ein Drittel des Geschäfts von Bouygues Construction aus.

Auch Kraftanlagen Energies & Services – früher Kraftanlagen München – gehört zum französischen Baukonzern Bouygues Construction. Das Unternehmen will sich mit seinem Geschäftsbereich Energies in Zukunft verstärkt auf Sektorkopplung mit Power-to-X, grünem Wasserstoff, Großwärmepumpen und Speichern konzentrieren. Kraftanlagen Energies & Services beschäftigt mehr als 2.000 Menschen und agiert in Großprojekten als Generalunternehmer ebenso wie in Einzelgewerken.

Industrie-Betriebe als Kundengruppe haben auch bereits Sharp und SAT Solar entdeckt – sie sind in der Schweiz aktiv und setzen auf den Eigenverbrauch von Photovoltaik.

13.1.2022 | Quelle: Kraftanlagen Energies & Services | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH