Stadtwerke Schwäbisch Hall: Initiative für Photovoltaik-Dachanlagen

Die Stadtwerke Schwäbisch Hall setzen beim Ausbau der Solarenergie auf Aufdach-Anlagen. Diese sollen auf eigenen und fremden Dächern entstehen.

Bis Ende 2022 wollen will das Unternehmen in Schwäbisch Hall und Umgebung elf neue Photovoltaik-Dachanlagen auf Stadtwerke eigenen und kommunalen Gebäuden errichten. Außerdem nimmt der Energieversorger gemeinsam mit der Stadt Schwäbisch Hall ungenutzte Dachflächen von Unternehmen in den Fokus. In Summe haben die geplanten Photovoltaik-Anlagen eine Spitzenleistung von gut 2 MW.

„Wir setzen schon lange auf den Ausbau von Solarenergie in unserem Netzgebiet. Durch unsere neuerlichen Ausschreibungen mit einem Gesamtvolumen von rund 1,3 Millionen Euro bekommt unser Vorhaben und damit die Energiewende in der Region einen neuen Schub“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Gebhard Gentner. Er sieht in der Photovoltaik eine höhere Ausbau-Dynamik als bei der Windenergie. Zudem gelte es, das große Potenzial zu nutzen.

Die Standorte für die geplanten Photovoltaik-Anlagen befinden sich in Schwäbisch Hall, Mainhardt und Öhringen. Darunter ist auch eine PV-Anlage auf einem Parkplatz. Ein großer Solar-Carport soll den Gästen des Schenkenseebads in Schwäbisch Hall 150 schattige Parkplätze sichern. Die Photovoltaik-Spitzenleistung auf dem Parkplatz soll bei 500 kW liegen. Der Solarstrom soll fast komplett im Schenkenseebad genutzt werden. Er deckt den Bedarf laut Berechnungen zu etwa einem Viertel. Alle Anlagen sollen bis zum Jahresende in Betrieb gehen.

Im Einzelnen planen die Stadtwerke die folgenden Photovoltaik-Dachanlagen

Anlage in Schwäbisch Hall | Leistung: 450 kWp | Kooperation mit der Stadt Schwäbisch Hall

2 Anlagen in Schwäbisch Hall | Leistung insgesamt: 270 kWp | Kooperation mit dem Technologiezentrum Schwäbisch Hall

1 Anlage beim Schenkenseebad in Schwäbisch Hall | Leistung: 500 kWp

2 Anlagen in Schwäbisch Hall | Leistung: 99 kWp und 134 kWp

3 Anlagen in Öhringen | Leistung insgesamt: 500 kWp | Auftrag für die Stadtwerke Öhringen in Kooperation mit der Stadt Öhringen

2 Anlagen in Mainhardt | Leistung: 29 kWp und 99 kWp | Kooperation mit der Energieversorgung Mainhardt-Wüstenrot (emw) und der Gemeinde Mainhard

Zuerst kommunale und eigene Dächer dran, dann folgen Industrie und Gewerbe

„Unsere Solar-Offensive findet zunächst nur auf eigenen und städtischen Dächern statt. Wir wollen aber Industrie- und Gewerbegebäude folgen lassen“, kündigt Geschäftsführer Gentner an. Dazu kooperieren die Stadtwerke mit dem Klimaschutzbeirat Schwäbisch Hall und der Stadt Schwäbisch Hall.

In der Initiative „Klimaschutz vom Dach!“ bieten die Stadtwerke den potenziellen Partnern verschiedene Betreibermodelle an. Sie können zum Beispiel den Solarstrom selbst nutzen oder den Stadtwerken die Vermarktung überlassen. Zudem bauen die Stadtwerke sowohl PV-Anlagen führ ihren eigenen Kraftwerkspool als auch Anlagen, die im Besitz des Gebäudeeigentümer sind.

Ihr Photovoltaik-Portfolio bauen gerade viele Stadtwerke aus. Auch die Stadtwerke Schwäbisch Hall erzeugen bereits Solarstrom, unter anderem in einer Freiflächen-Photovoltaikanlage mit 1,5 MW. Für die Solarstromerzeugung auf kommunalen Dächern sind vor allem die Berliner Stadtwerke bekannt. Sie arbeiten direkt mit den Bezirksämtern zusammen und kündigten bis 2024 den Bau von fast 23 MW PV-Anlagen an.

14.4.2022 | Quelle: Stadtwerke Schwäbisch Hall | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH