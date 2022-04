Süddeutschlands größter Photovoltaik-Solarpark Schornhof wird erweitert. Die NW Assekuranz versichert das Photovoltaik-Projekt, dessen Strommenge größtenteils durch Stromabnahmeverträge (PPA) vermarktet wird.

Am 14. April fand der Spatenstich für den zweiten Bauabschnitt für den Photovoltaik-Solarpark Schornhof statt. Dieses Solarkraftwerk der Anumar GmbH bei Ingolstadt in Bayern verfügt dadurch zukünftig über eine Gesamtleistung von 190 Megawatt. Es könnte damit das bisher größte Photovoltaik-Projekt in Deutschland übertreffen. Größtes Photovoltaik-Projekt in Deutschland ist derzeit noch das Solarkraftwerk Weesow-Willmersdorf mit 187 MW Leistung. In Anklam befindet sich aber bereits ein 300-MW-Projekt in Planung. Ein Großteil der Strommenge des Solarkraftwerks vermarkten die Betreiber durch Stromabnahmeverträge (PPA).

Der erste Bauabschnitt mit 120 MW Leistung entstand im Jahr 2020. Damals hat man nur die Hälfte des 150 Hektar großen Geländes mit Solarmodulen bedeckt. Die verbleibenden 70 Hektar hatte der Betreiber in ein Biotop zur Förderung der Biodiversität umgewandelt. Man hat rund 50.000 neue Sträucher und Bäume gepflanzt, die bestehenden Wälder am Ortsrand bleiben erhalten.

NW Assekuranz versichert derzeit größtes Photovoltaik-Projekt in Deutschland

„Wir freuen uns, unseren Kunden Anumar auch bei diesem Großprojekt erneut versicherungstechnisch zu begleiten“, sagt Carsten Meerjans, Kundenbetreuer und langjähriger EE-Experte der NW Assekuranz. „Durch unsere individuellen Versicherungslösungen, insbesondere für die Absicherung des PPA, und unser marktweit anerkanntes Know-how im Bereich der Erneuerbaren Energien haben wir auch dieses Mal ein für das Projekt maßgeschneidertes Konzept entwickelt.“

Markus Brosch, Geschäftsführer Anumar GmbH ergänzt: „In Anbetracht der Größe unserer Projekte und der Komplexität der PPA, freuen wir uns, mit NW Assekuranz einen sehr verlässlichen Partner an unserer Seite zu haben, der uns auch in den Gesprächen mit Offtakern maßgeblich unterstützt hat. Durch die enge partnerschaftliche Zusammenarbeit und die Expertise beider Unternehmen ist es einmal mehr gelungen, ein Versicherungskonzept zu platzieren, das die Anforderungen aller Projektbeteiligten in vollem Umfang erfüllt“.

23.4.2022 | Quelle: NW Assekuranz | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH