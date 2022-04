Photovoltaik: Eon nimmt 11 MW-Park bei Ingolstadt in Betrieb

Eon hat einen PV-Park im Landkreis Eichstätt mit 10,6 MW in Betrieb genommen. Die Kommune Hepberg ist an den Erträgen finanziell beteiligt.

Die Eon AG hat einen neuen Solarpark bei Ingolstadt in Betrieb genommen. Wie die Düsseldorfer mitteilten, handelt es sich dabei um eine PV-Anlage mit einer Spitzenleistung von 10,6 Megawatt (MW) in Hepberg im oberbayerischen Landkreis Eichstätt. Die neue Freiflächen-Photovoltaik-Anlage erzeugt mit rund 20.000 Solarmodulen auf einer Fläche von 7,6 Hektar mehr als elf Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr. Ein etwa sechs Kilometer langes Erdkabel transportiert den Strom zu einer Übergabestation in Kösching. Von dort komme er in das Netz des Bayernwerks.

Raimund Lindner, Erster Bürgermeister der Gemeinde Hepberg, erklärt: „Der Klimaschutz und der Ausbau der Erneuerbaren Energien sind zentrale Bausteine für eine nachhaltige Zukunft. Mit dem Solarpark auf unserem Gemeindegebiet leisten wir dazu einen wichtigen Beitrag und werden durch dieses Projekt im Bereich Strom bilanziell energieneutral.“

Kommune ist finanziell beteiligt

Dorothee Ritz, als Geschäftsführerin bei E.ON Deutschland für Energielösungen verantwortlich, betont: „Die Bedeutung von Photovoltaik für unsere Energieversorgung wächst stetig. Von Dach-Anlagen auf Privathäusern über unternehmenseigene Photovoltaik-Anlagen bis hin zu Freiflächen-Solarparks wie in Hepberg. Allein der neue Solarpark in Hepberg kann rechnerisch rund 4.600 Privathaushalte pro Jahr mit grünem Strom aus der Region versorgen.“

Der Solarpark von Eon bei Ingolstadt soll zudem dank seiner bepflanzten Ausgleichsflächen einen Beitrag zur Artenvielfalt leisten. Auch finanziell profitierten die Bürger in Hepberg von der neuen Anlage. Denn ihre Kommune erhält eine Beteiligung an den Erträgen des Solarparks.

