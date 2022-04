Handwerkskammer Potsdam: Energiewende-Fachkräfte lernen an realer Anlage

An einer realen Anlage will die Handwerkskammer Potsdam künftig Fachkräfte für die Energiewende weiterbilden.

Das Projekt gehört zum Bildungs- und Innvoationscampus Handwerk (BIH) in Götz. Es ist laut der Handwerkskammer Potsdam bisher bundesweit einmalig. Fachkräfte sollen sich dort am Beispiel eines real arbeitenden Systems weiterbilden und auf die komplexen Aufgaben im Zuge der Energiewende vorbereiten können.

Im Rahmen des Projektes wurden daher die wesentlichen Komponenten einer dezentralen elektrischen Energieversorgung für Wohngebäude und Gewerbeobjekte installiert.

Im Kompetenzzentrum können die Fachkräfte auch seltene Energiewende-Technologien kennenlernen

Konkret sind das vier Photovoltaik-Anlagen mit 144 kW Spitzenleistung, eine Kleinwindanlage, mehrere Ladesäulen und verschiedene kleine Speichersysteme. Unter den Speichern ist die Lithium-Ionen-Batterie mit 640 kWh Kapazität und 740 KW Leistung das Herzstück. Zu sehen gibt es aber auch ungewöhnliche Systeme, wie einen Redox-Flow Heimspeicher mit 5,2 kWh oder eine Salzwasserbatterie mit 10 kWh.

Die gesamte Technik ist über ein intelligentes Energiemanagementsystem verbunden. Dieses ermöglicht es, die Speichersysteme in verschiedenen Szenarien zu betreiben. Unter anderem ist es möglich, einen Gebäudeteil im Inselbetrieb zu betreiben und komplett vom Stromnetz abzukoppeln.

Das gesamte System ist mit Datenpunkten versehen. Dadurch besteht die Möglichkeit, Erzeugung, Speicherung und Verbrauch in Echtzeit zu verfolgen. Die Teilnehmenden an den Kursen des Innovationscampus können so zugleich Theorie und Praxis lernen. Zusätzlich stehen dafür verschiedene Trainingswände zur Verfügung.

Das Projekt hat insgesamt 2,7 Millionen Euro gekostet. Unterstützung gab es vom Bundeswirtschaftsministerium und vom Land Brandenburg. Die erste Idee für das Projekt geht auf das Jahr 2013 zurück, 2016 begannen Installation und Umsetzung. Dass Fachkräfte einer der Engpässe für die Energiewende sind, ist schon lange klar. Insbesondere der Markt für Stromspeicher und Energiemanagement-Lösungen wachsen und bringen komplexe Anforderungen mit sich.

29.4.2022 | Quelle: HWK Potsdam| solarserver.de © Solarthemen Media GmbH