Viessmann plant nach Umsatzrekord 2021 Investition von 1 Milliarde in Wärmepumpen

Foto: Viessmann

In den nächsten drei Jahren will der Heizungkonzern Viessmann 1 Milliarde Euro in grüne Heiztechnik investieren. Wärmepumpen waren 2021 der Top-Umsatzbringer und sollen es bleiben.

Benannt sind in der Pressemitteilung von Viessmann der Ausbau von Produktionskapazitäten, Forschung und Entwicklung sowie die „Erweiterung grüner Klimalösungen mit Fokus auf Wärmepumpen“. Dieser Schritt trage auch zur Stärkung der geopolitischen Energieunabhängigkeit Europas bei, heißt es. Genauer führt das Unternehmen seine Pläne allerdings nicht aus. Viessmann fertigt seit 105 Jahren Heizungen. 1979 kam die erste Wärmepumpe ins Sortiment. „Unsere historische Investitionsentscheidung kommt zu einer Zeit, in der wir das Fundament für die nächsten 105 Jahre legen – für uns, und noch viel wichtiger, für zukünftige Generationen“, sagt Martin Viessmann, Präsident des Verwaltungsrats der Viessmann Group. Max Viessmann, seit 2022 alleiniger CEO der Viessmann Group, sagt: „Beispiellose geopolitische Entwicklungen erfordern beispiellose Antworten“. Wärmepumpen waren für Viessmann Wachstumsmotor 2021 Die Viessmann Group ist 2021 vor allem mit Wärmepumpen und „grünen Klimalösungen“ stark gewachsen. Trotz Corona-Pandemie und Herausforderungen bei den globalen Lieferketten erreichte der Gesamtumsatz der Gruppe mit 3,4 Mrd. Euro einen neuen Rekord (Vorjahr: 2,8 Mrd. Euro). Wärmepumpen legten mit 41 Prozent dabei stärker zu als der Durchschnitt im Unternehmensportfolio (21 Prozent). Der größte Geschäftsbereich Climate Solutions legte am stärksten zu. Hier hat das Unternehmen eine neue Plattform namens One Base entwickelt. Diese soll die verschiedene Technologien aus dem Sortiment miteinander verbinden. Dazu gehören neben Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln auch Biomasse, Fernwärme, Solarthermie, Stromspeicher, grüne Gase und flüssige grüne Brennstoffen sowie Lüftungslösungen sowie digitale Services und Dienstleistungen. Auch bei Kühlung, Klimatisierung und Gebäudeautomation baute Viessmann aus. Intelligente Kühllösungen seien hier Innovationstreiber – und diese seien im Kern auch Wärmepumpen. Indem Viessmann Kühlen und Klimatisieren kombiniert, lassen sich zusätzliche Klima- und Heizungseinheiten einsparen. Hinzu kamen 2021 verschiedene Akquisitionen in verschiedenen Ländern. Kräftig zugelegt, wenn auch auf deutlich niedrigerem Niveau, haben auch die Brennstoffzellenheizungen von Viessmann. 02.05.2022 | Quelle: Viessmann | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH