Frauke Thies wird neue Exekutivdirektorin bei Agora Energiewende

Die Expertin für Energiepolitik wird ab dem 1. Juli 2022 gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer Markus Steigenberger eine Doppelspitze bilden.

Frauke Thies wird zum 1. Juli die Führung beim Thinktank Agora Energiewende übernehmen. Thies soll vor allem im Brüsseler Büro von Agora tätig sein und damit die europäische Arbeit des Thinktanks stärken. Die Umwelt- und Wirtschaftswissenschaftlerin arbeitet seit mehr als zehn Jahren in leitender Funktion in verschiedenen Organisationen im Klimaschutz- und Energiebereich.

Vor Agora hat sie bei Open Society Foundations den Klimaschutzbereich geleitet. Zuvor war sie acht Jahre lang in europäischen Verbänden tätig. Von 2015 bis 2020 war sie Geschäftsführerin des europäischen Unternehmensverbands für digitale und dezentrale Energielösungen, smartEn. Von 2012 bis 2015 arbeitete sie als politische Direktorin bei SolarPower Europe. Begonnen hat Thies ihre Karriere bei der Umweltorganisation Greenpeace, wo sie von 2005 bis 2012 in verschiedenen Funktionen in der EU-Energiepolitik tätig war. Zwischenzeitigen war sie auch in den USA und Indien tätig. Thies hat einen Master in Umweltwissenschaften von der Universität Lüneburg und einen Master of Business Administration von der Vlerick Business School in Belgien. „Ich freue mich außerordentlich, gemeinsam mit dem Team von Agora Energiewende das Erreichen der Klimaneutralität in Deutschland, Europa und weltweit und quer durch alle Sektoren voranzutreiben“, sagt Frauke Thies.

Doppelspitze mit bisherigem Agora-Geschäftsführer Steigenberger

Als Exekutivdirektorin soll Thies Agora Energiewende zusammen mit bisherigen Agora-Geschäftsführer Markus Steigenberger leiten. „Frauke Thies bringt mit ihrem breiten Netzwerk, ihrer hohen Fachexpertise in der Energie- und Klimapolitik sowie ihrer langjährigen Führungserfahrung in verschiedenen Organisationen und Verbänden alle Kompetenzen mit, um Agora Energiewende erfolgreich in die Zukunft zu führen“, sagt Steigenberger. Er freue sich auf die gemeinsame Arbeit.

In ihrer neuen Funktion als Exekutivdirektorin berichtet sie direkt an den Aufsichtsrat. „Mit ihrer europäischen und internationalen Ausrichtung ist Frauke Thies die ideale Exekutivdirektorin für die zunehmend international aufgestellte Agora“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende von Agora Energiewende, R. Andreas Kraemer.

Zu Agora Energiewende gehören mittlerweile über 120 Mitarbeiter:innen in vier Büros und Projekten in 20 Ländern. Der vorige Exekutivdirektor von Agora Energiewende, Patrick Graichen, verließ die Organisation, um Staatssekretär im Wirtschaftsministerium zu werden.

03.05.2022 | Quelle: Agora Energiewende | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH