Solarplattform Otovo verdreifacht PV-Absatz in Europa

Über die Solarplattform Otovo sind im ersten Quartal 2022 drei mal so viele PV-Anlagen verkauft worden wie im Vorjahr. Die meisten deutschen Kunden entscheiden sich für eine Kombination mit einem Stromspeicher.

Die Solarplattform Otovo hat den PV-Absatz in den ersten drei Monaten verdreicht. Wie das Unternehmen mitteilte, entspricht der Verkauf von 2541 Anlagen der Photovoltaik im ersten Quartal 2022 europaweit einem Plus von mehr als 300 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen erreicht damit ein absolutes Rekordhoch, Tendenz weiter stark steigend. “Dank Otovo ist die Bestellung einer Solaranlage für den Verbraucher fast so einfach wie das Ordern einer Pizza”, sagt Deutschland-Chef Christian Rahn.

Kunden bestellten ferner 85 Prozent der von Otovo in Deutschland verkauften Anlagen in Kombination mit einem Stromspeicher. Auch dies sei ein absoluter Spitzenwert. Denn im europäischen Durchschnitt seien es 25 Prozent, die sich für eine Kombination entschieden. Allerdings steige auch dort die Nachfrage enorm an.

Warnung vor dem Installationsinfarkt

Momentan sei die Nachfrage trotz gewisser Wartezeiten aufgrund verschobener Lieferketten noch großflächig zu decken. Dagegen seien mittel- und langfristig echte Probleme zu erwarten. Das Stichwort dafür sei der Fachkräftemangel. Um auch weiterhin so stark abliefern zu können wie bislang, fordert Otovo-Chef Rahn deshalb “einen echten Paradigmenwechsel in de

r deutschen Solarpolitik”. Radikal umgedacht werden müsse zum Beispiel beim Thema Förderprogramme: “Um den absehbaren Engpass zumindest abzufedern und einen Kannibalisierungseffekt beim nötigen Einbau von Wärmepumpen zu vermeiden, brauchen wir mutige Programme für die rund 100.000 zukünftig benötigten Fachkräfte und Quereinsteiger.” Außerdem “muss die Politik sämtliche administrativen und bürokratischen Hürden eliminieren, um sowohl Kunden als auch Handwerksbetriebe zu entlasten.” Nur dann lasse sich die massive Nachfrage bewältigen und der drohende Installationsinfarkt abgewenden.

6.05.2022 | Quelle: Otovo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH