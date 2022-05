Der chinesische Photovoltaikhersteller Longi hat seinen Jahresbericht 2021 veröffentlicht. Das Unternehmen hat demnach einen Gewinn von umgerechnet 1,3 Milliarden Euro gemacht.

Der Jahresbericht 2021 beziffert die Betriebseinnahmen von Longi auf 80,9 Milliarden CNY (11,4 Milliarden Euro). Das enstspricht einem Anstieg von 48 % gegenüber dem Vorjahr. Der der Muttergesellschaft zuzurechnende Nettogewinn belief sich im Berichtszeitraum auf 9,1 Milliarden CNY. Einschließlich 8,8 Milliarden CNY Nettogewinn nach Abzug einmaliger Gewinne und Verluste, die den Aktionären der börsennotierten Unternehmen zuzurechnen sind. Die konsolidierte Bruttomarge betrug 20,2 %.

Im ersten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen eine Betriebsleistung von 18,6 Milliarden CNY. Dieses enstspricht einem Anstieg von 17,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Longi hat sich zum Ziel gesetzt, im Jahr 2022 Betriebseinnahmen von mehr als 100 Milliarden CNY zu erzielen.

Wafer- und PV-Modulproduktion bei Longi verzeichnen laut Jahresbericht 2021 Wachstum

Im Jahr 2021 lieferte Longi 70,01 GW an Wafern aus, davon 33,9 GW für den externen Verkauf und 36,09 GW für den internen Gebrauch. Das Unternehmen hat 38,5 GW an monokristallinen Photovoltaik-Modulen ausgeliefert. Davon 37,2 GW für den externen Verkauf und 1,3 GW für den internen Gebrauch. Im Berichtszeitraum belegte Longi eigenen Angaben zufolge damit mit seiner globalen Verkaufsleistung, seinem Marktanteil und seinem Markeneinfluss den ersten Platz in der Welt.

Im ersten Quartal 2022 lieferte Longi 18,4 GW an monokristallinen Siliziumwafern, davon 8,4 GW für den externen und 9,9 GW für den internen Gebrauch. Hinzu kam die Lieferung von 6,44 GW an monokristallinen Photovoltaik-Modulen, von denen 6,35 GW für den externen und 0,09 GW für den internen Gebrauch bestimmt waren. Ende 2021 hatte die Produktionskapazität des Unternehmens für Wafer von 105 GW, Solarzellen von 37 GW und für Photovoltaik-Module von 60 GW erreicht. Die Kapazitätsziele für 2022 betragen 150 GW für Wafer, 60 GW für Solarzellen und 85 GW für PV-Module. Die Lieferziele für 2022 beziffert Longi auf 90 bis 100 GW für Wafer und 50 bis 60 GW für PV-Module.

Longi setzt sich langfristig für Forschung und Entwicklung im Technologiebereich ein. In der Vergangenheit hatte das Unternehmen bereits Rekordwirkungsgrade erreicht. Das Unternehmen arbeitet an neuen hocheffizienten Zelltechnologien, darunter n-Typ und p-Typ TOPCon sowie n-Typ und p-Typ HJT. Die neue Solarzellentechnologie des Unternehmens soll im dritten Quartal 2022 in Produktion gehen.

Außerdem heißt es im Jahresbericht 2021, dass Longi inzwischen 40,2 % des weltweit genutzten Stroms aus erneuerbaren Energien verwendet und die Treibhausgasemissionen um 1,7 Millionen gesenkt hat. Dabei kamen eigene Stromerzeugungsanlagen, Beschaffung von Stromerzeugungsanlagen Dritter und Vertragsbezug von Ökostrom zum Einsatz.

10.5.2022 | Quelle: Longi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH