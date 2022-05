Intersolar Award 2022: Gewinner gekürt

Am Vorabend des Fachmessenverbundes The smarter E Europe hat der Veranstalter die Gewinner des Intersolar Award 2022 ausgezeichnet.

Gewinner des Intersolar Award 2022

Gamesa Electric S.A.U (Spanien): Proteus PV4700

Proteus PV4700 ist ein Zentralwechselrichter für große Photovoltaikparks von Gamesa Electric, einer Tochtergesellschaft von Siemens Gamesa Renewable Energy, mit Sitz in Spanien. Er verbindet einen sehr hohen Wirkungsgrad mit einer besonders hohen Leistungsdichte. Sein hybrides Kühlsystem besteht aus einem Flüssigkeitskreislauf für stark beanspruchte Komponenten und einem Luftkühlsystem. Damit arbeitet der Wechselrichter auch bei hohen Außentemperaturen ohne Leistungseinbußen. Der Zentralwechselrichter weist zudem nur geringe Oberschwingungsanteile im Ausgangsstrom auf. Zudem kann er bestimmte Oberschwingungen durch selektive Auslöschung aktiv unterdrücken. Somit eignet er sich für den Einsatz an relativ schwachen Netzanschlusspunkten.

Die Jury vom Intersolar Award 2022 würdigt das hybride Kühlsystem und die geringe Oberschwingungsverzerrung. Sie lobt die Robustheit und Langlebigkeit des Produkts und hebt die Bedeutung einer effizienten hohen Leistungsdichte für Freifeldanlagen hervor.

REC Solar EMEA GmbH (Deutschland): Alpha Pure Series

Die 1996 in Norwegen gegründete REC Solar Group stellt Solarzellen und -module sowie andere Produkte für saubere Energie her. Alpha Pure ist eines der ersten in Massenproduktion hergestellten und zertifizierten bleifreien Photovoltaik-Module auf Basis von kristallinem Silizium und entspricht der EU-Richtlinie zur „Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten“ („Restriction of Hazardous Substances“, RoHS). Alpha Pure bietet eine Leistung von bis zu 410 Watt auf 1,85 Quadratmetern, was einem Modulwirkungsgrad von 22,2 Prozent entspricht. Erreicht wird dies durch die Kombination leistungsstarker Heterojunction-Solarzellen mit einer drahtbasierten Verschaltungstechnologie ohne Zwischenräume zwischen den einzelnen Solarzellen.

Die Jury war von der hohen Leistung und Effizienz der schwarzen Module beeindruckt und hält die Leistungsabgabe für dieses Produkt für hervorragend. Der geringe Kohlenstoff-Fußabdruck und die Bleifreiheit machen es zu einer nachhaltigen Alternative zu herkömmlichen Solarmodulen, die auch für Dachanlagen attraktiv ist.

M10 Solar Equipment GmbH (Deutschland): Surface Schindel-Matrix-Verschaltungsanlage für Solarzellen

M10 Solar Equipment gehört zu M10 Industries in Freiburg, Deutschland, und stellt Produktionsanlagen für Photovoltaik-Module her. Im Surface Produktionsprozess werden Solarzellen im Schindel-Verfahren verschaltet: Die in sechs Streifen geschnittenen Solarzellen werden mit einer geringen Überlappung von 1 bis 1,2 Millimetern mit einem leitfähigen Klebstoff präzise miteinander verbunden. Das System kann die Solarzellen auch in einem Backsteinmuster anordnen. Das Ergebnis ist eine Schindel-Matrix, die eine leichte Krümmung sowie verschattungstolerantere Module möglich macht. Dies bietet ein hohes Potenzial für Anwendungen in Fassaden, für Fahrzeuge und andere integrierte Anwendungen.

Die Jury vom Intersolar Award 2022 war beeindruckt von der Kreativität, der Einzigartigkeit, der hohen Präzision und der Produktivität der Anlage. Das Potenzial des Systems als Multiplikator und Wegbereiter für umweltfreundliche Photovoltaik-Modultechnologie begeistert die Experten.

Zudem hat der Veranstalter der The smarter E Europe auch den The smarter E Award 2022 und den ees Award 2022 verliehen.

11.5.2022 | Quelle: Solar Promotion | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH