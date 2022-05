Wärmepumpe heizt Burghotel Gutenfels

Eine historische Burg zu beheizen ist eine nicht zu unterschätzende Herausforderung. Im Burghotel Gutenfels sorgen seit letztem Jahr Aquarea Luft-Wasser-Wärmepumpen von Panasonic für Komfort und niedrige Betriebskosten.

Die Burg Gutenfels thront bereits seit über 900 Jahren auf einer Anhöhe über der Stadt Kaub im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz. Nach einer langen wechselvollen Geschichte wurde das alte Gemäuer 2006 von der Unternehmerfamilie Siekmann übernommen und erstmals umfassend renoviert. Heute wird die Burg als Exklusivhotel mit historischem Ambiente genutzt. Von der historischen Authentizität weichen die Besitzer gerne ab, wenn es um den Komfort geht. Bis zur letzten Modernisierung 2021 wurde das Burghotel Gutenfels mit dem fossilen Energieträger Öl beheizt, jetzt hat die Wärmepumpe die Aufgabe übernommen.

Insgesamt benötigte man über das Jahr gesehen aber um die 18.000 Liter. Vor dem Hintergrund der zu erwartenden Preissteigerungen für Heizöl und die kommende CO 2 -Abgabe, wollte der Betreiber mit der Sanierung der Burg und der Wiederaufnahme des Hotelbetriebes auf eine effizientere Heizung auf Basis regenerativer Technologien umsteigen. Unter anderem war auch eine PV-Anlage vorgesehen.

Für weitere Beratungen wandte sich der Hotelbetreiber an den Heizungsspezialisten Michael Dahlen, Inhaber der Dahlen Haustechnik. Gemeinsam mit dem Großhändler Richter+Frenzel und den Vertriebsingenieuren von Panasonic entwickelte Michael Dahlen ein Heizkonzept basierend auf den für die Sanierung geeigneten Panasonic Wärmepumpen mit T-CAP-Technologie. Denn die Luft-Wasser-Wärmepumpen der T-CAP-Baureihe können mit Vorlauftemperaturen von bis zu 60 Grad Celsius in die Jahre gekommene Öl- oder Gas-Heizungen in Bestandsgebäuden ersetzen. Zusätzlich zur Heizung und Warmwasserbereitung bieten die Geräte auch die Möglichkeit an heißen Sommertagen über eine Flächenheizung zu kühlen.

Flexible Split-Technik ermöglicht problemlose Installation

Auf Burg Gutenfels installierte Dahlen Haustechnik drei Außengeräte mit einer Leistung von jeweils 16 kW. Die Hydromodule – die Inneneinheiten des Split-Systems – fanden im dafür vorgesehenen Technikraum Platz. Da mit dem Panasonic Split-System Abstände zwischen Außen- und Innengerät mit Leitungslängen von bis zu 30 und Höhenunterschiede bis zu 20 Metern möglich sind, war selbst die Installation auf einer Burg kein Problem.

Um das historische Ambiente vom Burghotel Gutenfels nicht durch Außengeräte zu stören und um Denkmalschutzauflagen zu erfüllen, „versteckte“ man die Außengeräte der Wärmepumpe im Zwinger- Also dem Bereich zwischen der Burgmauer und einer niedrigeren, außerhalb der Burg vorgelagerten Zwingermauer. Mit einem Schallleistungspegel von 55 dB im Flüsterbetrieb tun die Luft-Wasser-Wärmepumpen dort ihren Dienst und versorgen das Hotel mit einem COP von 4,28 (A2/W35) äußerst sparsam mit Wärme.

Steuerung und Wartung der Wärmepumpe für Burghotel Gutenfels über die Cloud

Über die Aquarea Smart Cloud kann Hotelbetreiber Siekmann Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung der Aquarea Wärmepumpen einfach online via Smartphone einstellen. Mit der Smart Cloud Online-App hat er zudem den Energieverbrauch der Hotelheizung immer im Blick. Die Datenloggerfunktion des Systems zeichnet den Verbrauch für Heizung und Warmwasser kontinuierlich auf und ermöglicht Auswertungen nach Tages-, Wochen- und Monatsverbrauch. So sorgt die Aquarea Smart Cloud nicht nur für mehr Komfort, sondern trägt auch dazu bei, die Betriebskosten so gering wie möglich zu halten.

Gleichzeitig eröffnet die Aquarea Service Cloud dem Heizungsfachbetrieb Dahlen die Möglichkeit über das Internet auf die Heizungsanlage zuzugreifen, Einstellungen vorzunehmen und sogar die Geräte aus der Ferne unkompliziert zu warten.

14.5.2022 | Quelle: Panasonic | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH