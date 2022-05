Das neue Photovoltaik-Modul RSM130-8-430-450M der Titan-Serei von Risen Energy bietet bis zu 450 Watt Leistung.

Risen Energy, ein Solarhersteller aus China, hat das Photovoltaik-Modul RSM130-8-430-450M als neuestes Mitglied der Titan-Familie vorgestellt. Das Photovoltaik-Modul für Wohngebäude übernimmt die Technologien der Titan-Serie und zeichnet sich laut Hersteller durch Zuverlässigkeit, Effizienz und eine Leistung von bis zu 450 Watt aus. Es ist für Aufdach-Solaranlagen konzipiert.

Als Upgrade für die monokristallinen 40-Zellen-Hochleistungs-PERC-Solarmodule von Titan bietet das RSM130-8-430-450M einen Leistungsbereich von 430 bis 450 Watt. Das sind laut Hersteller 10 bis 20 Watt mehr als bei auf dem Markt erhältlichen PV-Standardprodukten für Wohngebäude. Es handelt sich um ein Multi-Busbar-Solarmodul, das mit einer zerstörungsfreien Schneidetechnologie hergestellt wird und einen Wirkungsgrad von 21,7 % erreicht. Das PV-Modul basiert auf Wafern der Größe 210 mm.

Das RSM130-8-430-450M Photovoltaik-Modul von Risen Energy ist kompakt. Es soll ästhetisch daherkommen und bietet zwei Farboptionen – Schwarz und Silber für seinen Stahlrahmen. Zusammen mit den anderen Produkten der Titan-Serie ist dieses Photovoltaik-Modul dazu ausgelegt, die verschiedenen Anforderungen von dezentralen Aufdach-Solaranlagen zu erfüllen.

„Das 210-mm-Solarmodul von Risen Energy hat in den letzten Jahren weltweit Anerkennung gefunden. Das ist ein starker Beweis für das Vertrauen unserer Kunden in die PV-Produkte der Serien Titan, NewT@N und Hyper-ion von Risen Energy“, sagt Wissin Ye, Produktmanager von Risen Energy. „Angetrieben von unserer Vision, neue Möglichkeiten in der PV-Technologie zu erschließen, hat Risen Energy dieses High-End-Solarmodul für die Titan-Serie entwickelt, um unseren Kunden weltweit umweltfreundlichere, effizientere und flexiblere Solarlösungen anzubieten“, so Wissin Ye weiter.

