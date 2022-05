Solarwatt kauft niederländischen Batterie-Entwickler REConvert

Solarwatt hat den niederländischen Batteriespeicher-Spezialisten REConvert für einen einstelligen Millionebetrag gekauft.

Das Unternehmen mit Sitz in Utrecht entwickelt Leistungselektronik, Firmware und Kontrollsysteme. Schwerpunkt sind Batterien für Energiewende-Anwendungen – zum Beispiel für Solarwatt. Laut Firmenwebseite haben die Spezialisten von REConvert mehr als 20 Jahre Erfahrung in ihrem Bereich. Das eigentlich Unternehmen wurde 2018 von fünf Elektronik-Ingenieuren gegründet. Mittlerweile arbeiten knapp 20 Personen für das Unternehmen. Laut Solarwatt sollen sowohl der Name REConvert als auch der Standort des Batterie-Entwicklers in Utrecht erhalten bleiben.

REConvert und das Solarwatt-Tochterunternehmen Solarwatt Innovation arbeiten bereits seit mehreren Jahren bei der Entwicklung von Heimspeichern zusammen. Solarwatt-CFO Sven Böhm nennt die Übernahme von REConvert einen logischen Schritt. „Wir gehen unsere Entwicklung zum Sektorenkoppler konsequent weiter, indem wir durch die Akquisition unser Know-how im Bereich Leistungselektronik für Speichersysteme und Wechselrichter weiter stärken“, sagt Böhm. Im vergangenen Jahr hat Solarwatt den Heimspeicher Solarwatt Battery flex vorgestellt, der in Zusammenarbeit mit der BMW Group entwickelt wurde.

Arno Van Zwam, bisher bei REConvert Geschäftsführer und zuständig für das Business Development, soll die Geschäfte gemeinsam mit Solarwatt-CTO Armin Froitzheim führen. Mit Solarwatt habe das neu Tochterunternehmen nun ein starkes Team hinter sich, das sich um Beschaffung, Vertrieb, Logistik und die weitere Geschäftsabwicklung kümmere, sagt Van Zwam. „Dadurch können wir uns ab sofort auf das konzentrieren, was uns wirklich Spaß macht und worin wir gut sind: die Produktentwicklung. Das ist auf jeden Fall eine Win-win-Situation”, erklärt er. Die Integration von REConvert in die Solarwatt GmbH wollen die Unternehmen in den kommenden Wochen abschließen.

Das Dresdner Unternehmen Solarwatt hat sich vom Photovoltaik-Anbieter immer weiter zum Full-Service-Anbieter entwickelt. Mittlerweile gehören komplette solarbasierte Energiesysteme für Eigenheime und Gewerbeimmobilien zum Sortiment. Über Kooperationen mit den Herstellern von Wärmepumpen und Wallboxen lassen sich auch diese Geräte einbinden. Solarwatt bietet zudem Versicherungen für die Solaranlage, Unterstützung beim Handel mit den Treibhausgas-Quoten für E-Autos und eine Klimakompensation für die Herstellung seiner Solarmodule an. Das Unternehmen beschäftigt heute rund 700 Personen.

30.5.2022 | Quelle: Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH