Grüne Wasserstoff-Produktion in Bremerhaven soll 2023 starten

Bremerhaven ist Teil der Wasserstoffregion Nordwest. Ab 2023 sollen dort erste Busse mit Gas aus lokalem Windstrom fahren.

Ab Mitte 2023 soll in Bremerhaven ein Elektrolyseur grünen Wasserstoff für das örtliche Busunternehmen liefern. Das Energiewendeunternehmen GP Joule hat den Elektrolyseur mit einer Leistung von 2 Megawatt heute H-Tec Systems bestellt.

Der für die Elektrolyse benötigte Strom wird aus einem nahegelegenen Windpark stammen. Die Anlage zur Wasserstoffproduktion soll im Bremerhavener Industriegebiet Grauwallring entstehen. Sie ist Teil des von GP Joule und Green Fuels GmbH initiierten Wasserstoffprojekts HY.City.Bremerhaven. Bau und Betrieb der Elektrolyseanlage sind dabei Aufgabe von GP Joule.

Vom Grauwallring soll dann grüner Wasserstoff an eine Tankstelle auf dem Betriebshof der Bremerhaven Bus geliefert werden. Die Wasserstofftankstelle wird darüber hinaus auch anderen Kundinnen und Kunden offenstehen. Im März erhielt das Projekt bereits die Förderzusage aus dem Bundesverkehrsministerium im Rahmen der „HyLand“-Förderungen. Die HY.City.Bremerhaven ist dabei Teil des Wasserstoffverbundprojekts „Hyways for Future“, das sich über die Metropolregion Nord-West von Oldenburg bis nach Cuxhaven erstreckt.

Wasserstoff-Wirtschaft in Bremerhaven geht in die Umsetzung

Während die meisten Wasserstoffregionen in Deutschland noch mit Vorstudien beschäftigt sind, geht es im Nordwesten bereits in die Umsetzung. Dabei sind die Erfahrungen der Akteure aus dem Projekt eFarm in Nordfriesland eine große Hilfe. Dort sind bereits drei von insgesamt fünf geplanten Elektrolyseeinheiten in Betrieb.

André Steinau, Geschäftsführer von GP Joule Hydrogen: „Die eingespielte Zusammenarbeit und die zuverlässige Technik werden uns helfen, das Projekt pünktlich auf die Zielgerade zu bringen und 2023 regionalen grünen Wasserstoff in Bremerhaven anbieten zu können. Die Brennstoffzellenfahrzeuge werden die Stadt ein Stück leiser und sauberer machen.“

Die PEM-Elektrolyseuren von H-Tec Systems sind laut Hersteller sehr flexibel und daher für die Kopplung mit den fluktuierenden Energiequellen Wind und Sonne besonders geeignet. Sie werden als Komplettsystem in einem Container geliefert, um die Installation und Inbetriebnahme zu beschleunigen.

Die beiden Unternehmen knüpfen damit an ihre Zusammenarbeit im Projekt eFarm in Nordfriesland an.

01.06.2022 | Quelle: GP Joule | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH