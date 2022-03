Taxis im Norden fahren mit grünem Wasserstoff

Das Wasserstoff-Mobilitätsprojekt eFarm produziert grünen Kraftstoff für Taxis in Nordfriesland. Betreiber GP Joule zieht eine positive Bilanz.

In Schleswig-Holstein werden Taxis künftig mit grünem Wasserstoff mobil. Das ist ein Ergebnis des nordfriesischen Wasserstoffmobilitätsprojektes eFarm, über das das Unternehmen GP Joule berichtet. Demnach hat GP Joule als Betriebsführer des Vorhabens gemeinsam mit Hersteller Toyota ein Taxi-Brennstoffzellenfahrzeug zum Testen bereitgestellt. Acht Taxiunternehmen zeigten Interesse und nahmen dieses Angebot an. Wasserstoff kann als Kraftstoff mittelfristig auch für den Schwerverkehr im Norden interessant werden.

GP Joule begleitete die Tests zunächst mit einer „Starter-Tour“: Darin enthalten war einerseits eine Einweisung in das Taxi. Zudem erfuhren die Teilnehmer, wie der grüne Wasserstoff produziert wird. Bei einem Besuch an einer der eFarm-Tankstellen gab es ferner die Gelegenheit, sich mit dem Tankvorgang vertraut zu machen. Tatsächlich unterscheidet sich dieser kaum vom Tanken mit Diesel oder Benzin. Die Rückmeldungen: „Immer mehr Unternehmen zeigen Interesse an der Wasserstoffmobilität“, sagt Johannes Brock, Ansprechpartner für Fahrzeuginteressenten bei GP Joule Hydrogen. Erst vor kurzem hat das Unternehmen zwei Brennstoffzellenfahrzeuge an eine Fahrschule aus Leck vermittelt. „Der Wunsch nach einer umweltfreundlichen, von fossilen Energien unabhängigen Alternative steigt gerade in der heutigen Zeit. Wir möchten interessierten Unternehmen mit gewerblichen Flotten den Einstieg in die nachhaltige Mobilität so einfach wie möglich machen.“

Zwei Wasserstofftankstellen

Fazit der Probefahrten: Die Vorteile, die der Toyota Mirai als Brennstoffzellen-PKW mit sich bringt, kommen den Unternehmen entgegen. Der Tankvorgang dauert wenige Minuten. Die Reichweite von bis zu 600 Kilometern pro Tankfüllung und eine ganze Reihe attraktiver Fördermöglichkeiten machen den Umstieg auf die neue Technologie noch interessanter. Aus unternehmerischer Sicht besonders wichtig: Der Energiepreis von 9,99 Euro pro Kilogramm Wasserstoff (ca. 55 Euro pro Tankfüllung) macht die Wasserstoffmobilität zu einer zukunftsfähigen Lösung für viele gewerbliche Flotten. Dank eFarm gibt es sowohl in Husum (Andreas-Clausen-Str. 3) als auch Niebüll (Ostring 2) die Möglichkeit, grünen Wasserstoff zu tanken.

Neben der Produktion und der Vermarktung von Wasserstoff berät GP Joule interessierte Unternehmen sowohl bei der Fahrzeugbeschaffung als auch bei Anträgen für Fördermittel. Eine Liste der Fördermöglichkeiten steht ferner unter www.efarm.nf zum Abruf bereit. Das von GP Joule initiierte Verbundprojekt eFarm stellt in Nordfriesland somit eine Versorgungssicherheit für 100 Prozent grünen, regional erzeugten Wasserstoff aus Wind- und Solarstrom her.

29.03.2022 | Quelle: GP Joule | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH