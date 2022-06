Das Sonnenkraftwerk Sano City steht auf einem ehemaligen Golfplatz rund 100 Kilometer nördlich von Tokio und ist das bislang größte Einzelprojekt in der Joint-Venture-Geschichte von Juwi Shizen Energy.

Juwi Shizen Energy, das 2013 gegründete Joint Venture zwischen dem deutschen Projektentwickler Juwi und dem japanischen Entwickler von Wind- und Solarparks Shizen Energy, hat in Sano City in der japanischen Präfektur Tochigi das größte Einzelprojekt seiner Firmengeschichte ans Netz gebracht und bereits an den Betreiber übergeben. Dass Juwi Shizen Energy Spezialist für die Errichtung großer Photovoltaik-Kraftwerke in Japan mit anspruchsvoller Geländetopografie ist, kommt auch diesem Projekt zugute. Denn der 54 Megawatt große Photovoltaik-Solarpark befindet sich auf einem ehemaligen Golfplatz rund 100 Kilometer nördlich der Hauptstadt Tokio.

Projekte dieser Art hat das Japan-Joint-Venture in jüngerer Vergangenheit mehrere erfolgreich umgesetzt. Zuletzt das Solarkraftwerk Otaki Village auf einer ehemaligen Ski-Piste in der Präfektur Nagano, in der 1988 die olympischen Winterspiele stattfanden. Außerdem baut das Unternehmen in der Präfektur Hyogo den 121 Megawatt starken Solarpark Pacifico Energy Sanda Mega. Diese liegt in der Region Kansai nordwestlich von Osaka auf der Insel Honshū. Auch hier handelt es sich um ein Gelände eines ehemaligen Golfplatzes. Der Jahresertrag wird bei etwa 143 Millionen Kilowattstunden liegen. Im Dezember 2023 soll er in Betrieb genommen werden. Somit wird er dann den Photovoltaik-Solarpark Sano City als größtes Einzelprojekt des Joint-Venture ablösen.

Juwi baut zwei der größten Photovoltaik-Kraftwerke in Japan

„Wir freuen uns sehr, das Projekt Sano City zwei Monate vor dem eigentlichen Übergabetermin fertiggestellt zu haben“, sagt Jan Warzecha, Geschäftsführer von Juwi-Shizen Energy. Mit der Fertigstellung dieses Kraftwerks hat Juwi Shizen Energy in Japan nun eine Gesamtleistung von 479,4 Megawatt installiert. Neben dem Bau des Solarparks Sanda Mega mit 121 Megawatt Leistung baut Juwi Shizen Energy auch das 100 Megawatt starke Solarkraftwerk Azuma Kofuji 1. Somit errichtet das Unternehmen derzeit zwei der aktuell größten Photovoltaik-Kraftwerke in Japan.

7.6.2022 | Quelle: Juwi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH