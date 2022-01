Juwi Shizen Energy baut Photovoltaik-Anlage in Japan auf ehemeliger Skipiste

Wo 1998 die Olympischen Winterspiele stattfanden, soll in Zukunft klimafreundlicher Solarstrom erzeugt werden.

Juwi Shizen Energy hat in Japan in der Provinz Nagano den Bau eines Photovoltaik-Parks abgeschlossen. Juwi Shizen Energy ist ein 2013 gegründetes Joint Venture zwischen dem deutschen Projektentwickler juwi und dem japanischen Entwickler von Wind- und Solarparks Shizen Energy.

Die Photovoltaik-Anlage gehört zum Ort Otaki Village und hat eine Leistung von 2,9 MW. Die Betriebsführung wird bei der Juwi Shizen Energy Operation liegen. In der Provinz Nagano fanden 1998 die Olympischen Winterspiele statt. Der drei Hektar große Solarpark befindet sich auf einer ehemaligen Skipiste.

Juwi Shizen Energy hat in jüngerer Vergangenheit mehrere großer Solarparks in anspruchsvoller Geländetopografie errichtet. Aktuell baut das Unternehmen in der Präfektur Hyogo, die in der Region Kansai nordwestlich von Osaka auf der Insel Honshū liegt, einen 121 Megawatt starken Solarpark auf dem Gelände eines ehemaligen Golfplatzes in Sanda City. Der Jahresertrag soll bei etwa 143 Millionen Kilowattstunden liegen. Im Dezember 2023 soll der Solarpark in Betrieb genommen werden. Es ist das bisher größte Projekt in der Firmengeschichte des japanischen Joint-Ventures. Ein weiteres Großprojekt mit 100 MW Leistung entsteht in Fukushima.

Seit Ende November 2020 hat juwi Shizen Energy EPC-Projekte für Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 300 MW in Japan abgeschlossen.

Die in Rheinland-Pfalz gegründete juwi-Gruppe bietet seit 25 Jahren die komplette Projektentwicklung sowie weitere Dienstleistungen rund um Planung, Bau und Betriebsführung erneuerbarer Energieanlagen an. Ihre wichtigsten Geschäftsfelder sind Wind- und Solarenergie sowie Hybridsysteme mit Speichern für industrielle Anwendungen. Seit Ende 2014 gehört juwi zur Mannheimer MVV Energie AG. Juwi hat weltweit mehr 2.400 MW Windenergie- und über 3.000 MW Photovoltaik-Leistung realisiert.

07.01.2022 | Quelle: Juwi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH