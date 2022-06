BAFA Förderkompass – Wegweiser zur Förderung

Der Förderkompass des BAFA fasst die Zuschussprogramme auf einen Blick zusammen und bietet eine Orientierung, welche BAFA-Förderung für welche Vorhaben genutzt werden können.

Das BAFA setzt für das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zahlreiche Förderprogramme um, die einen Beitrag für den Klimaschutz und die Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen leisten sollen. Der BAFA Förderkompass verschafft den Überblick über die Programme.

Der Energiebereich des BAFA richtet sich vor allem an private Haushalte sowie an kleine und mittelständische Unternehmen, die in Energieeffizienz und Erneuerbare Energien investieren. Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) bietet beispielsweise Zuschüsse für die energetische Gebäudesanierung. Auch die Energieberatung gehört zu den geförderten Maßnahmen. Außerdem ist der Umstieg auf klimafreundliche Alternativen in der Mobilität ein wesentlicher Baustein für eine erfolgreiche Energiewende. Mit dem Umweltbonus bietet die Bundesregierung einen guten Anreiz, um auf klimafreundliche Mobilität umzusteigen. Auch für E-Lastenfahrräder stehen Fördermittel bereit.

Wegweiser zu den BAFA-Förderungen

Im Bereich der Wirtschafts- und Mittelstandsförderung unterstützen die Programme beim BAFA die Wettbewerbsfähigkeit kleinerer und mittlerer Unternehmen. Dies reicht von der Handwerksförderung, dem INVEST-Programm für Zuschüsse für Wagniskapital, der Förderung von Unternehmensberatungen bei KMUs, über die Fachkräftesicherung bis zur Unterstützung bei der Erschließung von ausländischen Märkten.

Die solare Prozesswärme ist beispielsweise im Programm „Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft“ enthalten. Zudem gehören die Stromvergütung bei Kraft-Wärme-Kopplung und Wärmenetze zu den geförderten Maßnahmen. Eine digitale Version des BAFA-Förderkompass 2022 ist unter diesem Link zu finden.

