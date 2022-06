Laut einer Studie von EUPD deckten im Vorjahr vier Anbieter drei Viertel des PV-Speichermarktes in Deutschland ab. Dabei handelt es sich um die Hersteller BYD, Sonnen, Senec und E3/DC.

Die aktuelle Marktstudie von EUPD prognostiziert die Installation von 200.000 Heimspeichersystemen im Jahr 2022. Im Vorjahr waren es noch 155.000 Stück gewesen. Die Marktanteile für PV-Speicher verteilten sich 2021 im Wesentlichen auf die Hersteller BYD, Sonnen, Senec und E3/DC, so die Schätzung der Marktforscher:innen.

Marktanteile für PV-Speicher verschoben

Für das erste Halbjahr 2021 hatte EUPD noch Sonnen an führender Position gesehen. Für das Gesamtjahr 2021 liegt nun BYD bei den Marktanteilen für PV-Speicher vorn. BYD Co. Ltd., einer der weltweit größten Hersteller von wiederaufladbaren Batterien, freut sich entsprechend über die starke Marktakzeptanz in Deutschland. Das Unternehmen sieht sich als Hersteller besonders sicherer und zuverlässiger Batteriesysteme. Das modulare Design mit Plug-and-Play-Installation sei ein weiterer Grund, der die Lösung zu einer der beliebtesten bei Installateuren gemacht hat.

Mit einer erwarteten installierten PV-Leistung von 2,5 GW in der Klasse bis 20 kW in diesem Jahr ist laut EUPD der deutsche Markt einer der führenden für PV-Speicher-Systeme. Die Marktanalyse zeigt, dass BYD mit seiner Battery-Box PV-Speicherlösung sowohl bei der Anzahl der installierten Systeme als auch bei der installierten Leistung die größten Marktanteile für PV-Speicher hält.

Bis heute hat BYD eigenen Angaben zufolge weltweit mehr als 250.000 Battery-Box-Systeme installiert. In den sieben Jahren seit der Einführung des ersten Battery-Box Systems wurde diese Produktserie mehrfach für ihre hohe Effizienz ausgezeichnet. Es hat nach Angaben des Herstellers bisher auch keinen Brand oder Sicherheitsvorfall gegeben.

BYD konzentriert sich auf die Batterie

„Wir haben uns von Anfang an auf unsere Kernkompetenz ‚Die Batterie‘ konzentriert und unsere langjährige Erfahrung genutzt“, erklärt Julia Chen, Global Director, BYD Battery-Box. „Das bietet zwei wesentliche Vorteile. Einerseits verantworten und kontrollieren wir den gesamten Produktionsprozess – von der Rohstoffgewinnung bis zum Endprodukt. So können wir die Qualität sowie höchste Sicherheitsstandards der Systeme gewährleisten. Andererseits ermöglicht die Fokussierung auf die Batterie und unser offenes System Installateuren und Endkunden größtmögliche Flexibilität bei Systemauslegung und der Kombination mit den am besten geeigneten Wechselrichtern mit der höchsten Qualität und Effizienz.“

Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, hat BYD seine Produktionskapazität für Lithiumzellen ausgebaut. Denn das Unternehmen hat die Produktionslinien für die Battery-Box-Module verdoppelt. Nach einer Lieferung von 100.000 Systemen nach Europa im Jahr 2021 plant das Unternehmen im Jahr 2022 weitere 250.000 Systeme in den europäischen Markt zu liefern.

14.6.2022 | Quelle: BYD | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH