Der Energiespeicherverband BVES hat gemeinsam mit dem Deutschen Industrieverband Concentrated Solar Power Maßnahmenvorschläge für das geplante Sommerpaket mit Fokus auf die industrielle Wärmewende unterbreitet.

Rund zwei Drittel des industriellen Energieverbrauchs fällt in Form von Wärme an. Zurzeit decken die Unternehmen ihre industrielle Wärme größtenteils mit fossilem Erdgas. Die Industrie steht nun vor der großen Herausforderung, fossile Energieträger zu ersetzen und gleichzeitig ihre Prozesse bei laufendem Betrieb zu sichern. So nimmt die Wende im Wärmesektor eine Schlüsselrolle in der Transformation zur Klimaneutralität ein. Hierzu hat der BVES gemeinsam mit seinem Partner Deutscher Industrieverband Concentrated Solar Power (DCSP) konkrete Maßnahmenvorschläge für das Sommerpaket mit Fokus auf die industrielle Wärmewende an die zuständigen Staatssekretäre im BMWK sowie an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie im Bundestag übermittelt.

Die wichtigste Maßnahme bleibt immer noch die gesetzliche Verankerung von Technologien zur erneuerbaren Erzeugung und Speicherung von Wärme und Kälte. Denn das ist laut BVES die wesentliche Säule der Dekarbonisierung. Ohne Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen wird die zeitnahe Umsetzung einer Wärmewende der Industrie mit der Vorgabe versorgungssicher, klimaneutral und kostengünstig nicht funktionieren.

„Ein hohes Maß an Technologieoffenheit ist gerade im Industriesektor mit sehr heterogenen Anforderungen essenziell, um eine klimaneutrale Energieversorgung praxisgerecht zu ermöglichen. Eine einseitige Fokussierung auf bestimmte Technologien ist nicht zielführend. Und bremst letztlich die Energiewende aus“, sagt Susanne König, Vorstandsmitglied im BVES und dem Unternehmen CFO Kraftblock GmbH.

Effizienzmaßnahmen und thermische Technologien für industrielle Wärme ohne Erdgas

Die Erarbeitung eines Maßnahmenkatalogs zur Dekarbonisierung der Industrie, basierend auf umfassenden Effizienzmaßnahmen, wäre ein weiterer wichtiger Schritt. In diesem Katalog sollten thermische Technologien, Technologien zur Elektrifizierung sowie grüner Wasserstoff gleichermaßen und simultan als integrierte Lösungsoptionen betrachtet werden.

Daneben benötigt es dringend eine Informationsoffensive in der Industrie für den Einsatz von thermischen Technologien und weiteren Technologieoptionen zur Dekarbonisierung. Denn die Technologien für industrielle Wärme ohne Erdgas sind vorhanden und marktfähig. Doch das Wissen um die konkrete Einsatzfähigkeit in der Industriebranche ist noch sehr dünn. Hier wäre die Bundesregierung gut beraten, die Ziele für den Klimaschutz nicht alleine stehenzulassen. Stattdessen sollte sie laut BVES auch über die konkrete Machbarkeit und Umsetzbarkeit mit dem Label „Made In Germany“ zu informieren.

15.6.2022 | Quelle: BVES | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH