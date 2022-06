Clariant: Produktionsstart für Zellulose-Ethanol in Rumänien

Clariant, ein Hersteller von Spezialchemikalien, hat in sein erstes kommerzielles Zellulose-Ethanol produziert. Die Produktion ist in der Sunliquid-Anlage von Clariant im rumänischen Podari angesiedelt. Die gesamte Produktionsmenge nimmt Shell ab.

In den letzten sechs Monaten hat Clariant die Anlage einem gründlichen Inbetriebnahmeprozess unterzogen. Dadurch hat man den Produktionsstart ermöglicht. Aus 250 000 Tonnen lokal bezogenen Agrarreststoffen gewinnt die Anlage etwa 50 000 Tonnen Biokraftstoffe der zweiten Generation. Das produzierte Zellulose-Ethanol kann man in der Treibstoffmischung einsetzen. Es bietet laut Hersteller aber weitere nachgelagerte Anwendungsmöglichkeiten für nachhaltigen Flugzeugtreibstoff und biobasierte Chemikalien.

„Biokraftstoffe und Biochemikalien aus Agrarabfällen spielen eine entscheidende Rolle, da sie Treibhausgasemissionen reduzieren. Um sie breiter einsetzen zu können, müssen die kommerzielle Produktion und die Verfügbarkeit schnell erhöht werden. Aus diesem Grund ist der erfolgreiche Start unserer Sunliquid-Anlage in Podari von so immenser Bedeutung“, sagt Conrad Keijzer, Chief Executive Officer von Clariant.

Christian Librera, Head of Business Line Biofuels & Derivatives, fügt hinzu: „Besonders erfreulich ist, dass es uns gelungen ist, trotz der globalen Pandemie die Produktion in unserer Vorzeigeanlage für Sunliquid-Zellulose-Ethanol planmäßig aufzunehmen.“ Dies zeige, dass die Technologie kommerziell anwendbar ist.

Shell will bis 2050 ein Energieunternehmen mit Netto-Null-Emissionen sein. Dabei will der Konzern ein Lieferant für nachhaltige fortschrittliche kohlenstoffarme Kraftstoffe werden. „Kohlenstoffarme Kraftstoffe sind essenziell, um unseren Kunden dabei zu helfen, ihr Geschäft zu dekarbonisieren“, sagt Geoff Mansfield, General Manager für Low-Carbon Fuels bei Shell Trading and Supply.

Die Anlage in Podari, Rumänien, hat Clariant auf einem zehn Hektar großen Areal errichtet und hat etwa 100 Beschäftigte. Das Unternehmen hat Verträge mit über 300 lokalen Bauern geschlossen, um die Versorgung mit den notwendigen Rohstoffen sicherzustellen.

Das Projekt wird durch Mittel der Europäischen Union in den Projekten SUNLIQUID und LIGNOFLAG unterstützt, an denen die Bayerische Forschungsallianz GmbH beteiligt ist.

15.6.2022