Absolicon liefert Solarkollektorfeld an Bierbrauer

Die italienische Brauerei Birra Peroni will Prozesswärme für ihre Brauereiprozesse mit Solarthermie gewinnen. Dabei kommt die konzentrierende Solartechnologie des schwedischen Herstellers Absolicon zum Einsatz.

Absolicon und Birra Peroni haben eine Vereinbarung für ein erstes Solarkollektorfeld im Birra Peroni-Werk im italienischen Bari unterzeichnet. Birra Peroni gehört zum weltweit tätigen Brauereikonzern Asahi. Das Werk in Bari ist Teil von Asahi Europe & International. Es stellt die Biere Peroni und Peroni Nastro Azzurro sowie andere bekannte Asahi-Marken wie Raffo, Wuhrer und Tourtel her.

Absolicon baut ein Solarkollektorfeld, das aus dem konzentrierenden Kollektor Absolicon T160 besteht. Auch die Anlagenintegration stellt das Unternehmen zur Verfügung. Birra Peroni wird dann die erzeugte Solarwärme über einen Wärmeabnahmevertrag kaufen, um die Brauprozesse zu betreiben. Die T160-Technologie ist laut Absolicon mit einer Betriebstemperatur von bis zu 160 °C Wärme und 8 bar Dampf gut auf den Wärmeenergiebedarf der Anlage abgestimmt. Somit sichert sie mit Solarwärme die Energieunabhängigkeit der Brauereiprozesse.

Eines der wichtigsten Nachhaltigkeitsziele von Birra Peroni ist es, bis 2030 im Produktionsprozess keine CO 2 -Emissionen zu verursachen. Die Nutzung von Solarenergie für eine breite Palette von Brauereiprozessen bietet Birra Peroni die Möglichkeit, erneuerbare Wärme zu einem konstanten Energiepreis zu nutzen. Somit kann die Brauerei langfristig die Brennstoffkosten und die CO 2 -Emissionen zu senken.

Die Installation im Werk Bari ist der erste Schritt zur Einführung von Solarwärme in den Produktionsprozess von Birra Peroni. Während eines einjährigen Evaluierungszeitraums wird die Solaranlage Erfahrungen aus erster Hand darüber liefern, wie die konzentrierende Solartechnologie von Absolicon die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen in den Anlagen von Birra Peroni ersetzt.

Solarkollektorfeld mit 12 000 m2 Größe geplant

Der Evaluierungszeitraum dient als Grundlage für die Festlegung des Umfangs und der detaillierten Planung eines potenziell größeren Projekts, das auf etwa 12 000 m2 geschätzt wird. Birra Peroni kann während des Evaluierungszeitraums jederzeit ein größeres Projekt in Auftrag geben, um seine Nachhaltigkeitsziele schneller zu erreichen. „Die Nachhaltigkeitsleistungen in unserem Werk in Bari sind bereits auf dem richtigen Weg. Und dank der Absolicon-Technologie werden wir unserem Ziel einen weiteren großen Schritt näher kommen“, sagt Enrico Galasso, geschäftsführender Direktor von Birra Peroni.

In Deutschland fördert der Bund Solarkollektorfelder für die solare Prozesswärme.

16.6.2022 | Quelle: Absolicon | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH