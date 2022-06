Das neue Lademodul für Elektroautos von Huawei soll zuverlässig, effizient und vielseitig sein. Die jährliche Ausfallrate gibt das Unternehmen mit unter 0,2 % an.

Huawei hat sein FusionCharge 40 kW DC-Lademodul der nächsten Generation vorgestellt. Das neue Lademodul soll besonders zuverlässig sein. Denn die Verguss- und Isolierungstechnologien sollen einen langfristigen zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen mit einer jährlichen Ausfallrate von weniger als 0,2 % gewährleisten. Darüber hinaus unterstützt das Produkt Betriebs- und Wartungsfunktionen sowie Over-the-Air -Upgrades, wodurch Besuche vor Ort überflüssig werden.

Zudem soll die neue Ladelösung um 1 % effizienter als der Branchendurchschnitt sein. Ausgestattet mit dem Lademodul von Huawei kann eine 120-kW-Ladesäule jährlich 1140 kWh Strom sparen. Auch in Punkto Lärm soll das FusionCharge 40 kW DC-Lademodul besonders gut sein. Der Hersteller gibt an, dass es 10 dB leiser als der Branchendurchschnitt ist. Wenn der Charger eine niedrigere Temperatur feststellt, passt der Lüfter automatisch die Geschwindigkeit an, um die Geräuschentwicklung zu reduzieren, was ihn für geräuschempfindliche Bereiche geeignet machen soll.

FusionCharge 40 kW DC-Lademodul mit großem Spannungsbereich

Auch vielseitig soll das FusionCharge 40 kW DC-Lademodul sein. Da das Modul der EMV-Klasse B entspricht, kann es in Wohngebieten eingesetzt werden. Gleichzeitig ermöglicht der große Spannungsbereich das Aufladen für verschiedene Fahrzeugmodelle.

Huawei bietet außerdem ein umfassendes Portfolio an Ladelösungen, die auf verschiedene Szenarien zugeschnitten sind. Huawei kombiniert für seine All-in-One-Lösung für Privathaushalte Photovoltaik, Energiespeicherung und Ladegeräte. Dabei sieht das Unternehmen in Ladenetzwerken eine Schlüsselinfrastruktur sein, um den Zugang zu E-Fahrzeugen zu erleichtern und sie zu etablieren. In diesem Zusammenhang benötigen die Nutzer von Elektrofahrzeugen bessere Ladenetze, die ihnen überall zur Verfügung stehen. In der Zwischenzeit suchen die Betreiber von Ladestationen nach Möglichkeiten für eine reibungslose Anbindung der Ladenetze an das Stromnetz. Außerdem benötigen sie sichere, zuverlässige und effiziente Produkte, um die Lebenszykluskosten der Anlagen zu minimieren und die Einnahmen zu maximieren.

16.6.2022 | Quelle: Huawei | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH