Sono Motors kooperiert mit Logistikdienstleister Rhenus, um die fahrzeugintegrierte Photovoltaik zu optimieren. Dazu wurde ein Testfahrzeug der Rhenus Gruppe mit Messtechnik von Sono Solar ausgestattet.

Sono Motors arbeitet gemeinsam mit dem Logistikunternehmen Rhenus Gruppe an dem Einsatz der Solartechnologie in der Last-Mile-Logistik. Ziel der Kooperation ist eine umfangreiche Solar-Datenerhebung im Realbetrieb auf der Straße. Somit will man die Potentiale der Solartechnologie von Sono Motors für den Einsatz auf Transportern optimieren. Ein erstes Testfahrzeug der Rhenus Gruppe wurde dafür mit Lichtstärkesensoren ausgestattet. Es ist ab sofort für 12 Monate in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern unterwegs.

Die für die Integration in Fahrzeugoberflächen entwickelten flexiblen Solarmodule, ermöglichen in Kombination mit der Sono Leistungselektronik auch den Einsatz bei wenig oder indirekter Sonneneinstrahlung. Denn dieses ist bei Fahrten im städtischen Bereich oft der Fall. Eine voll-integrierte Photovoltaik-Anlage für einen Transporter hat beispielsweise eine Fläche von knapp 54 m². Somit besteht das Potential, eine Leistung von bis zu 8,8 Kilowatt zu erreichen. Grundsätzlich bietet der Einsatz der Solartechnologie von Sono Motors für Kunden aus Transport und Logistik sowohl die Möglichkeit, Treibhausgasemissionen und Kraftstoff einzusparen. Hinzu kommt eine erhöhte Unabhängigkeit der Ladeinfrastruktur und Verringerung der Standzeiten. Weitere mögliche Vorteile der fahrzeugintegrierten Photovoltaik sind die Verlängerung der Lebenszeit der Fahrzeugbatterien, sowie reduzierte Wartungskosten.

Solartechnologie von Sono Motors soll Reichweiten steigern

„Das Projekt mit der Rhenus Gruppe liefert uns wichtige Daten, um unsere patentierte Technologie weiter zu optimieren. Unsere Solartechnologie hat das Potential in der Endkundenbelieferung einen wichtigen Beitrag zur Emissionsreduzierung einerseits und zur Reichweitensteigerung andererseits zu leisten“, sagt Jona Christians, CEO und Mitgründer von Sono Motors.

Für die umfangreiche Solardatenerhebung hat Sono Motors den Rhenus 15-Tonner mit 4 Lichtstärkesensoren an den Seiten und auf dem Dach ausgestattet. Diese erfassen ab sofort die Sonneneinstrahlungsintensität in einem Langzeittest unter Realbedingungen. Ein über eine LTE-Verbindung mit der Datenzentrale bei Sono Motors verbundener Data Logger übermittelt die Daten. Sono Motors verknüpft und analysiert alle Messdaten und übermittel sie an Rhenus.

16.6.2022 | Quelle: Sono Motors | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH