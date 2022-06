Volvo Energy beteiligt sich am britischen Unternehmen Connected Energy, das sich auf Second-Life-Batteriespeicher spezialisiert hat.

In seinem Bestreben, ein nachhaltiges zirkuläres Geschäftsmodell für Batterien zu unterstützen, investiert Volvo Energy rund 50 Millionen Schwedische Kronen in Connected Energy. Damit erwirbt Volvo Energy 10 Prozent von Connected Energy, dem in Großbritannien ansässigen Spezialisten für Second-Life-Batteriespeicher.

„Es gibt ein großes ungenutztes Potenzial in der Zweitverwertung von Batterien. Diese zukunftsweisende Investition zielt darauf ab, die Skalierung von Second-Life-Batteriespeichersystemen zu erleichtern. Und damit wollen wir weitere Geschäftsmöglichkeiten für den bevorstehenden Anstieg der Second-Life-Batterien der Volvo Group sichern“, sagt Joachim Rosenberg, Präsident von Volvo Energy. Er fährt fort: „Gemeinsam mit Connected Energy werden wir die Umweltauswirkungen der Batterien, die die Fahrzeuge der Volvo-Gruppe angetrieben haben, minimieren. Durch die Wiederverwendung der Batterien erhalten wir den vollen Wert aus ihnen heraus: aus Klima-, Umwelt- und Geschäftssicht.“

Auch Connected Energy, der Spezialist für Second-Life-Batteriespeicher zeigt sich über die Beteiliung von Volvo Energy erfreut. Denn Matthew Lumsden, CEO von Connected Energy sagt: „Wir sind hocherfreut, unseren neuen Investor Volvo Energy an Bord zu begrüßen. Wir freuen uns darauf, einen Weg zur Steigerung der Nachhaltigkeit von Elektrofahrzeugen und netzgebundenen Energiespeichern zu beschreiten. Unsere Zusammenarbeit wird es uns ermöglichen, das Potenzial für die Wiederverwendung von Batterien zu optimieren und sicherzustellen, dass die Ressourcen in den Batterien effektiv genutzt werden.“

18.6.2022 | Quelle: Volvo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH