Trina startet Massenproduktion neuer Solarmodul-Generation Vertex-S

Das Photovoltaik-Unternehmen Trina hat mit der Massenproduktion seiner neuen Vertex S 430 W-Module begonnen.

Am Markt sind die Vertex-S-Module bereits seit April erhältlich, nun laufe die Massenproduktion in vollem Umfang, so Trina. Die Produktionskapazität für die neue Vertex-Serie soll noch in diesem Jahr 10 GW erreichen. Im kommenden Jahr soll es mehr als doppelt so viel werden. In diesen Zahlen sind die Vertex-S-Module sowie die Vertex-580-Watt-Module enthalten. Die neuen Module haben laut Trina eine höhere Leistung und führen zu geringeren Stromerzeugungskosten (Levelised Costs of Electricity, LCOE).

Trina nutzt dafür eine Multi-Busbar-Technologie, zerstörungsfreies Schneiden und hochdichten Verbindungstechnologien. Zudem kommen die neueste 210R-Silizium-Wafertechnologie und ein innovatives Moduldesign zum Einsatz. Die Leistung werde dadurch um bis zu 30 W gesteigert. Die Module der Vertex-S-Familie sind somit mit 425 W und mit 430 W erhältlich, während die Vorgängergeneration von 2021 noch 405 W produzierte.

Das größere Dachmodul Vertex TSM-DE19R kommt auf eine Spitzenleistung von 580 W erreicht. Den Wirkungsgrad der Module beziffert Trina mit bis zu 21,8 Prozent.

29.6.2022 | Quelle: Trina | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH