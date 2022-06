548 MW Solarenergie und 237 MW Windenergie im Mai 2022 neu gebaut

Abgesehen von einem Peak im März zeigt der Zubau der Photovoltaik in diesem Jahr ein stetiges leichtes Wachstum. Die Windenergie legt im Monatsvergleich stark zu.

Die Bundesnetzagentur hat zum Ende Juni wie gewohnt neu installierte Windenergie- und Solarenergie-Leistung für den Monat Mai 2022 bekanntgegeben. Der Zubau der Photovoltaik entwickelt sich seit Jahresbeginn kontinuierlich leicht positiv. Im Mai kamen 548 MW neue Photovoltaik-Anlagen hinzu. Nur der März ragt mit einer deutlichen Spitze heraus. Insgesamt sind in diesem Jahr also bereits 2.647 MW neue PV-Leistung hinzugekommen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 2.318 MW.

Mieterstrom unter 0,5 Prozent der neuen Solarenergie-Anlagen

Wie gewohnt findet der Ausbau der Solarenergie vor allem bei den Anlagen außerhalb der EEG-Ausschreibungen statt. Im Mai machten diese etwa zwei Drittel der neuen Solaranlagen aus – das ist mehr als im Jahresdurchschnitt. Die Ausschreibung der PV-Freiflächenanlagen vom 1. Juni war zudem erstmals stark unterzeichnet.

Trotz des insgesamt gestiegenen Photovoltaik-Zubaus ist die Leistung der neuen Mieterstrom-Solaranlagen rückläufig. Nur 2,5 MW kamen im Mai dazu. Das ist weniger als ein halbes Prozent der neu installierten Solarenergie-Anlagen.

Windenergie bis Mai 2022 leicht über Vorjahr

Der Zubau der Windenergie verläuft meist weniger gleichmäßig und schwankt von Monat zu Monat. Im Mai kamen 237 MW neue Windenergie-Anlagen in Deutschland hinzu. Alle befinden sich in Windparks an Land. Pilotwindenergie-Anlagen gab es im Mai nicht. In Summe sind seit Jahresanfang 849 MW Leistung aus Windenergie neu installiert worden. Das ist etwas mehr als im Vorjahr – damals wurden 827 MW neue Windleistung bis Mai installiert.

Die Bioenergie hat die Megawatt-Marke unterschritten. Nur noch 740 kW neue Anlagenleistung verzeichnete die Bundesnetzagentur im Mai – also praktisch nichts. Die zusätzliche flexible Leistung liegt bei Null. Bereits in den letzten Monaten sind die neuen Bioenergie-Anlagen massiv zurückgegangen.

Bei der Windenergie ist im Mai 2022 das bisherige Maximum des Jahres erreicht. Quelle: Bundesnetzagentur, Grafik: Solarserver

Degression der Vergütung für Solarenergie bleibt im Juli bei 1,4 Prozent

Die Degression der EEG-Tarife wurde zuletzt im April 2022 neu berechnet. In den letzten beiden Monaten gab es allenfalls kleinere Korrekturen, die aber nichts am Ergebnis ändern. Für alle Vergütungssätze gilt der Degressionssatz von 1,4 Prozent.

Der Anzulegende Wert im Marktprämienmodell sinkt für Photovoltaikanlagen an Gebäuden zum 1. Juli auf 5,14 bis 6,64 Cent pro kWh. Für sonstige Photovoltaik-Anlagen beträgt der anzulegende Wert 4,66 Cent pro kWh. Die feste Einspeisevergütung für Photovoltaik-Anlagen am Gebäude beträgt je nach Anlagenleistung noch 4,74 bis 6,24 Cent, für sonstige Anlagen 4,26 Cent pro kWh.

30.6.2022 | Quelle: Bundesnetzagentur | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH