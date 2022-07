Baywa r.e. liefert Windstrom aus Ü20-Anlagen an Bosch

Der Strom aus den Anlagen, die nicht mehr über das EEG gefördert werden, soll Bosch helfen, seine Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen.

BayWa r.e. hat einen Vertrag über eine Windstromlieferung mit Bosch geschlossen. Dabei geht es um Strom aus Anlagen, deren 20jährige Förderung im Rahmen des EEG ausgelaufen ist, also sogenannte Ü20-Anlagen oder Post-EEG-Anlagen. Stattdessen soll nun das Power-Purchase-Agreement (PPA) für den wirtschaftlichen Weiterbetrieb sorgen. Dabei geht es um 100 GWh Windstrom jährlich. Das PPA läuft für zwei Jahre und umfasst neben dem Strom auch Herkunftsnachweise. Baywa r.e. agiert dabei als Direktvermarkter und sammelt den Windstrom aus verschiedenen Ü20-Windenergie-Projekten.

Im Jahr 2021 lief die EEG-Förderung für die ersten Windenergieanlagen aus. In den kommenden Jahren werden es stetig mehr. Laut Kalkulation von BayWa r.e. wird es bis 2025 rund 15 GW an Ü20-Windenergie-Anlagen geben. „Ein Weiterbetrieb dieser Ü20-Anlagen spielt auch im Hinblick auf die Klimaziele der Bundesregierung bis 2030 eine wichtige Rolle“, sagt Sven Nels, Managing Director, BayWa r.e. Energy Trading GmbH.

Ü20 Windenergie-Anlagen ermöglichen zertifizierten Grünstrom

Der Weiterbetrieb über ein PPA ermögliche dabei die Lieferung von zertifiziertem Grünstrom an Industriekunden. So seien diese in der Lage, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen. Für Ökostrom, der bereits über das EEG gefördert wird, dürfen die Erzeuger hingegen keine Grünstrom-Zertifikate ausstellen.

Die Bosch-Gruppe ist mit ihren weltweit 400 Standorten laut eigenen Angaben seit 2020 klimaneutral. Bosch setzt dabei auf Energieeffizienz, die eigene Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und den Einkauf von Ökostrom. Natürlich bleiben dennoch Emissionen bestehen, für die Bosch in Kompensationsmaßnahmen wie Aufforstung investiert.

Stephan Auracher, Managing Director, BayWa r.e. Power Solutions GmbH, sagt: „Wir freuen uns sehr, Bosch als global agierenden Kunden unterstützen zu können. Als einer der größten Direktvermarkter in Deutschland und führenden Anbieter von ganzheitlichen Energielösungen für Industriekunden ist BayWa r.e. in der Lage, Anlagenbetreiber und Verbraucher zusammen zu bringen und für beide Seiten einen wirtschaftlichen und ökologischen Mehrwert zu schaffen.“

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben gut 4,5 GW Anlagenleistung selbst ans Netz gebracht und betreut ein Portfolio mit 10 GW.

5.7.2022 | Quelle: Baywa r.e.| solarserver.de © Solarthemen Media GmbH