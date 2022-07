Mehr deutsches Biomethan statt russischem Gas

Mit dem konsequenten Ausbau der Biomethanerzeugung könnte ein Fünftel des importierten russischen Erdgases ersetzt werden. Doch bisher werde nur ein Bruchteil des Potenzials genutzt, monieren Verbände.

Deutschland kann deutlich mehr Biomethan erzeugen als bisher und damit russisches Gas in Teilen ersetzen. Darauf weist der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hin. Demnach ließen sich bis 2030 in Deutschland pro Jahr 100 Terawattstunden Biomethan erzeugen und ins Gasnetz eingespeisen. Dies entspreche etwa einem Fünftel der Erdgasmenge, die Deutschland im vergangenen Jahr an russischem Erdgas verbraucht hat. Das Potenzial sei jedoch bei weitem nicht ausgeschöpft. So betrug die Erzeugung im Jahr 2021 gerade einmal 10 TWh Biomethan. Der BDEW schlägt daher zehn Maßnahmen vor, um den Ausbau der Biomethaneinspeisung zu beschleunigen und die Potenziale zeitnah zu heben.

Fokus auf Reststoffe

In dem 10-Punkte-Papier fordert der BDEW unter anderem eine verlässliche Bestimmung der zukünftigen Rolle von Biomethan im Rahmen der geplanten nationalen Biomassestrategie. Dabei gehe es darum, ambitionierte jährliche Ausbauziele zu definieren. Und zwar mit Fokus auf Abfall und Reststoffe sowie fortschrittliche Einsatzstoffe wie zum Beispiel Stroh, Gülle oder Traubentrester. Es gelte ferner, alle verfügbaren Abfall- und Reststoffströme zu nutzen. Für die vorgeschlagenen Maßnahmen seien nahezu keine weiteren Flächen zum Anbau von Lebensmittel und Futterpflanzen nötig.

„Biomethan steht als Energiequelle innerhalb Deutschlands verlässlich und wetterunabhängig zur Verfügung“, sagt Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. „Die Erhöhung von Erzeugung und Nutzung von Biomethan trägt nicht nur dazu bei, schnell unabhängig von Gasimporten aus Russland zu werden, sondern ist auch ein wesentlicher Baustein zur zügigen Treibhausgas-Minderung. Es ist daher wichtig, dass wir schnell einen Regulierungsrahmen bekommen, der uns ermöglicht, die bislang ungenutzten Potenziale in der Erzeugung von Biomethan zu heben.“

Es komme nun darauf an, eine Dynamik in Gang zu setzen, die die Transformation der Gaswirtschaft mit einer Beschleunigung der Biomethaneinspeisung und verstärkten nachhaltigen Nutzung von Biomethanpotentialen ermöglicht. Grundlegende Prämissen seien der Gewässerschutz und ein effizienter und ressourcenschonender Umgang mit Flächen, sagt Andreae.

11.7.2022 | Quelle: BDEW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH