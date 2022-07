Nordex liefert Windenergie-Anlagen mit Hybridturm nach Finnland

In der Nähe des Bottnischen Meerbusens sollen die Windturbinen mit speziellen Hybridtürmen 2024 intalliert werden.

Die Nordex Group liefert erneut Windturbinen nach Finnland. Ein Konsortium aus dem finnischen Energieversorger Helen Oy und dem Ålandsbanken Wind Power Fund hat Nordex beauftragt, 25 Anlagen für den Windpark “Karahka” zu liefern. Dabei handelt es sich um Windturbinen des Typs N163/5.X mit einer Gesamtleistung von 147,5 MW. Zum Auftrag gehört auch ein Servicevertrag mit einer Laufzeit von 35 Jahren.

Der Windpark “Karahka” soll nördlich der Stadt Oulainen entstehen, etwa 40 Kilometer östlich des Bottnischen Meerbusens. Wegen der harschen Witterung im Winter liefert Nordex die Windturbinen in der Kalktklimavariante und mit dem Advanced Anti-Icing-System, das Eisbildung an den Rotorblättern verhindert.

Hybridturm ermöglicht Windenergie-Ernte in großer Höhe

Im Windpark kommt zudem erstmals ein Hybridturm mit einer Nabenhöhe von 168 Metern zum Einsatz. Den Betonteil für den Hybridturm hat der Windenergie-Spezialist Nordex selbst entwickelt und baut dabei auf die jahrelange Erfahrung mit dieser Technologie. Produziert werden die Betonelemente in Finnland. Die Jahreswindgeschwindigkeit liege in der Region im mittleren Bereich, sodass die große Nabenhöhe für einen hohen Ertrag besonders wichtig sei, erklärt Nordex. Der Rotordurchmesser beträgt 163 Meter.

Der Windpark wurde von VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy entwickelt. Diese ist die finnischen Tochtergesellschaft der Dresdner VSB Group, eines internationalen Projektentwicklers und Betriebsführer für Windenergie und Photovoltaik. Die VSB wiederum gehört mehrheitlich zur Partners Group.

Nach der Baugenehmigung um Januar 2022 verkaufte VSB den Windpark an das aktuelle Konsortium. VSB bleibt allerdings für die Infrastrukturarbeiten zuständig, die 2023 starten sollen. Die Windturbinen soll Nordex im Frühjahr 2024 liefern.

“Wir freuen uns, dass wir nach dem 165-MW-Windpark Kalistanneva jetzt ein weiteres Projekt für Helen und Ålandsbanken Wind Power Fund in Finnland umsetzen können“, sagt Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group. Der Energieversorger Helen beliefert gut 550.000 Kund:innen in Finnland mit Wärme, Kälte und Strom und will bis 2030 klimaneutral werden. Ålandsbanken Funds ist die Fondsverwaltungsgesellschaft der Bank of Åland. Der Ålandsbanken Wind Power Fund ist der erste offene Fonds, der einer breiten Zielgruppe angeboten wird und in Windenergie investiert.

Auch der finnische Energieversorger Fortum hat bereits Windturbinen von Nordex gekauft, die im Frühjahr 2023 geliefert werden sollen.

26.7.2022 | Quelle: Nordex | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH