Sono Motors stellt Serien-Design für Solar-Elektroauto und Solar-Bus-Kit vor

Der Solarauto-Hersteller Sono Motors geht in die nächste Runde und stellt das Design für die Serienfertigung vor. Neu ist zudem ein solares Nachrüstset für fossile Busse.

Vor 2.000 Gästen hat Sono Motors am gestrigen Montag idas Produktionsdesign für zwei Solarfahrzeuge vorgestellt: das bereits erwartete Solar-Elektroauto und ein „Solar Bus Kit“. Bei letzterem handelt es sich um eine Nachrüstlösung, die den Kraftstoffverbrauch von Bussen mit Verbrennungsmotor reduzieren soll.

„Die Premieren des Sion im Produktionsdesign und des Solar Bus Kits sind ein großer Schritt nach vorn bei der Verwirklichung unserer Vision einer nachhaltigen Welt und unserer Mission, den Kohlenstoffausstoß zu reduzieren“, sagt Laurin Hahn, Mitgründer und CEO von Sono Motors.

Die jüngste Version ist in ihrem Design im Vergleich zum Vorgänger klarer geworden. Von außen hat das Solar-Elektroauto neue Scheinwerfer und Rückleuchten, eine neu gestaltete Seitenlinie, neue Türgriffe, ein klar strukturiertes Heck mit Kamera und 3D-Linien sowie eine neue Ladeklappe bekommen. Im Inneren bietet der Sion nun mehr Stauraum. Auch Vorder- und Rücksitze sowie das Lenkrad haben sich verändert, ebenso wie die Farben und Materialien.

Solar-Zellen erhöhen Reichweite von Elektroauto um 112 Kilometer pro Woche

Auf der Außenseite ist der Sion mit 456 nahtlos integrierten Solar-Halbzellen überzogen. Diese sollen auf kurzen Strecken eine autonome Energieversorgung ermöglichen. In Zahlen heißt das: Im Schnitt reicht der Solarstrom für 112 Kilometer pro Woche, bei guten Bedingungen auch für 245 Kilometer. Die Batterie (54 kWh) soll für eine Reichweite von 305 Kilometer sorgen. Vor allem ersparen die Solarzellen also Pendler:innen das häufige Aufladen. Die Ladeleistung liegt bei 75 kW (DC) beziehungsweise 11 kW (AC).

Der Sion ist für bidirektionales Laden konzipiert. In Verbindung mit einer entsprechenden Wallbox kann seine Batterie also auch elektronische Geräte im Haus versorgen.

Derzeit fertigt Sono Motors in der Nähe des Münchner Firmensitzes eine Flotte von Serien-Validierungsfahrzeugen für das bereits angelaufene Testprogramm des Sion. In den nächsten Monaten sollen diese in Europa und den USA eine Validierung und Schritte für das internationale Zulassungsverfahren (Homologation) durchlaufen. Dazu gehören Praxistests unter extremen Klima-Bedingungen und Crashtests. Auch die Fahrdynamik und die Solarzellen will Sion noch optimieren.

Der Sion soll zu einem erschwinglichen und familienfreundlichen Solar-Elektroauto mit entsprechend breiter Zielgruppe werden. Der Nettoverkaufspreis soll bei gut 25.000 Euro liegen. Vor allem die Gesamtkosten sollen durch das seltenere Nachladen besonders niedrig sein. Bis zum 1. Juli 2022 waren bei Sono Motors gut 19.000 private Reservierungen mitsamt Anzahlungen eingegangen. Wenn alle diese Interessierten ein Auto kaufen, kann Sono Motors dadurch bereits einen Umsatz von 415 Millionen Euro verbuchen.

Die Produktion soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 beim Auftragsfertiger Valmet Automotive in Finnland anlaufen. Nach der Hochlaufphase wollen die beiden Unternehmen zusammen rund 257.000 Sion-Fahrzeuge innerhalb von sieben Jahren produzieren.

Solar Bus Kit: B2B-Nachrüstlösung für den ÖPNV

Neben dem Solar-Elektro-Auto präsentierte Sono Motors auch das Solar Bus Kit für die Nachrüstung von konventionellen Bussen. Es ist für gängige 12-Meter-Busse auf dem europäischen Markt konzipiert, darunter der Mercedes-Benz Citaro und MAN Lion City. Die Zielgruppe sind dabei Flottenbetreiber, die ihre Emissionen senken wollen oder müssen, um ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. So will Sono Motors sein Geschäft diversifizieren.

Die Solarzellen versorgen dabei elektrische Systeme an Bord, wie zum Beispiel die Klimaanlage. Ein Solar Bus Kit mit einer Fläche von rund 8 m2 und einer Spitzenleistung von 1,4 kW soll bis zu 1.500 Liter Diesel jährlich einsparen können. Je nach Betriebszeiten und Kraftstoffpreisen würden sich die Kosten nach drei bis vier Jahren amortisieren, so Sono Motors. Weitere Details will das Unternehmen während der IAA Transportation im September bekannt geben.

Sono Motors arbeitet nach eigenen Angaben mit 19 Unternehmen an spezialisierten Solar-Lösungen für Busse, Anhänger, Lastwagen und E-Transporter. Unter den Partnern sind MAN Truck & Bus und der französische Kühlfahrzeug-Hersteller Chereau. Auch mit dem Logistik-Unternehmen Rhenus-Gruppe arbeitet Sono Motors zusammen.

26.7.2022 | Quelle: Sono Motors | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH