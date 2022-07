Ökostrom Franken nimmt in Röthlein erstes Photovoltaik-Kraftwerk in Betrieb

Foto: N-Ergie, Melissa Draa Thomas Vogel (Geschäftsführer Zeitgeist Engineering), Dr. Michael Kolloch und Martin Grimmeisen (Geschäftsführer von Ökostrom Franken) und Peter Gehring (Erster Bürgermeister Röthlein) bei der offiziellen Inbetriebnahme des neuen Solarkraftwerks (vlnr).

Das erste Photovoltaik-Projekt der Ökostrom Franken GmbH & Co. KG ist in der unterfränkischen Gemeinde Röthlein ans Netz gegangen. Sechs fränkische Stadtwerke haben Ökostrom Franken 2021 gegründet, um beim Ausbau der Photovoltaik in der Region zu kooperieren.

Gemeinsam mit Bürgermeister Peter Gehring nahmen die beiden Geschäftsführer von Ökostrom Franken die 6,5 Hektar große Photovoltaik-Freiflächenanlage mit einer Leistung von 6,2 Megawatt am 28. Juli offiziell in Betrieb. „Mit der neuen Anlage, die sich optimal in das Landschaftsbild einfügt, trägt unsere Kommune aktiv zum Klimaschutz hier bei uns vor Ort bei“, sagt Bürgermeister Gehring. Man hätte viel Wert auf den Naturschutz und die Einbindung der Bevölkerung gelegt. Das neue Solarkraftwerk hat das Nürnberger Unternehmen Zeitgeist Engineering GmbH rund einen Kilometer östlich des Gemeindeteils Heidenfeld neben einem Waldstück errichtet. Zum Einsatz kommen rund 15.500 Photovoltaik-Module. Diese sollen zusammengenommen etwa 6.500.000 Kilowattstunden pro Jahr und damit Strom für rund 1.900 Haushalte produzieren. Abstands- und Ausgleichsflächen für seltene Ammerart Der nordöstliche Teil der Fläche liegt zum Teil innerhalb des Vogelschutzgebiets „Schweinfurter Becken und nördliches Steigerwaldvorland“. Dort ist neben zahlreichen anderen Vogelarten auch der Lebensraum des streng geschützten Ortolans, einer seltenen Ammerart. Zu dessen Schutz hat man in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde Schweinfurt beim Bau der Anlage einen 100 Meter breiten Streifen zum Waldrand frei gehalten. Um Nistplätze und Futter zu schaffen, will man in diesem Bereich unter anderem auch spezielle Getreidesorten anbauen, Apfelbäume pflanzen und eine Blühmischung säen. Ökostrom Franken verzichtet auf EEG-Förderung: Fokus auf PPA Die Besonderheit des kommunalen Zusammenschlusses Ökostrom Franken liegt im Verzicht auf eine Förderung durch das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG). Das bedeutet: Die Vermarktung von Solarkraftwerken wird über spezielle Stromlieferverträge organisiert, sogenannte Power Purchase Agreements (PPA). Die erzeugten Mengen dürfen über den Modus der „sonstigen Direktvermarktung“ als Ökostrom angeboten werden. Die Stadtwerke sichern sich damit den Zugriff auf immer stärker nachgefragte regionale und zertifizierte CO 2 -freie Strommengen. Interessierte Bürger:innen können sich über das Angebot N-Ergie Bürgersolar an der Anlage beteiligen. Das Angebot richtet sich vorrangig an die Bürger:innen aus Röthlein und den angrenzenden Gemeinden Kolitzheim, Grafenrheinfeld und Schwebheim. Informationen zur PV-Bürgerbeteiligung finden Interessent:innen unter diesem Link. 29.7.2022 | Quelle: N-Ergie | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH