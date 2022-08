Um Windenergieanlagen am Schwarzwaldgipfel Blauen zu planen und zu betreiben, haben die drei Genossenschaften Bürgerwindrad Blauen Erneuerbare Energie eG, BEGS Bürgerenergie Südbaden eG und EWS Elektrizitätswerke Schönau eG eine Kommanditgesellschaft gegründet.

Die drei Energiegenossenschaften, die im März als Bietergemeinschaft von der landeseigenen Forst-BW den Zuschlag für die Planung von einem Bürgerwindpark auf Flächen am Blauen erhalten hatten, haben die gemeinsame Kommanditgesellschaft Bürgerwindpark Blauen GmbH & Co. KG gegründet. Bis zum 29. Juli unterzeichneten alle Vertreter der Kommanditisten – die Vorstände der Bürgerwindrad Blauen Erneuerbare Energie eG, der BEGS Bürgerenergie Südbaden eG und der EWS Elektrizitätswerke Schönau eG – sowie als Vertreter der Komplementärin, der EWS Projekt GmbH, der einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer Ralf Meyer, in Schopfheim den Gesellschaftervertrag.

Vertrag ermöglicht den Einstieg in die konkrete Planung

„Wir haben mit der Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft die Voraussetzung dafür geschaffen, nun konkret in die Planung des Bürgerwindparks Blauen zu gehen“, sagt Peter Schalajda, Vorstand der Bürgerwindrad Blauen eG. „Dazu werden wir in den kommenden Wochen mit den Gemeinden ins Gespräch gehen, damit wir möglichst bald schon die Standorte der Windkraftanlagen bestimmen und ins Genehmigungsverfahren einsteigen können.“

Florian Müller, Vorstand der BEGS Bürgerenergie Südbaden, hofft, dass der Gegenstand des neuen gemeinsamen Unternehmens, nämlich die Planung, Entwicklung und Projektierung, die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen sowie der Verkauf von Energie, schnell umgesetzt werden kann. „Die Zusammenarbeit unter den drei Beteiligten ist vertrauensvoll und zielstrebig“, betont er. „Wenn wir in demselben Tempo fortfahren können wie bei der Ausschreibung und Vergabe durch Forst-BW sowie der Unternehmensgründung, dann können wir optimistisch sein, schon sehr bald Windenergie auf dem Blauen produzieren zu können.“

Antrag auf Genehmigung für Bürgerwindpark am Blauen soll 2024 erfolgen

„Wir spüren beim Ausbau der Erneuerbaren Energien den Rückenwind von Bund, Land und Kommunen“, sagt Armin Komenda, Vorstand der EWS Elektrizitätswerke Schönau eG. „Auf allen Ebenen wächst die Überzeugung, dass wir mit Solar-, Wasser- und Windenergie sowohl dem Klimawandel entgegenwirken als auch die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren können. Dies macht uns zuversichtlich, dass auch dieses Projekt schnell an sein Ziel kommt.“

Ziel des Konsortiums ist es, im Jahr 2024 einen Antrag auf Genehmigung nach Bundesimmissionsschutzgesetz zu stellen und bei Genehmigungserteilung gemeinsam Bürgerwindräder zu betreiben.

1.8.2022 | Quelle: EWS Elektrizitätswerke Schönau eG | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH