Trina Solar bringt das verbesserte Photovoltaik-Modul Vertex S auf den europäischen Markt, dem bald das Vertex S Full Black folgen soll. Beide sollen in Kürze über die Trina-Solar-Vertriebspartner in ganz Europa erhältlich sein.

Das Vertex S ist ein Aufdach-Photovoltaik-Modul mit 210R-Silizium-Wafer- und Zelltechnologie sowie einem optimiertem Moduldesign. Die Leistung eines einzelnen Photovoltaik-Moduls steigt um bis zu 30 W, womit die Vertex S-Module bis zu 430 W erreichen. En Wirkungsgrad konnte Trina Solar auf 21,5 Prozent verbessern.

Mit dem Vertex S Full Black fügt der Hersteller diesen Leistungsverbesserungen ein elegantes, komplett schwarzes Design hinzu. Hier verwendet Trina Solar schwarze Solarzellen mit ultrafeinen Busbars und andere schwarze Komponenten, um ein visuell ansprechendes Produkt zu schaffen. Es soll gleichzeitig modern und klassisch daherkommen.

Die Vertex S Full Black setzte sich gegen Tausende von Einreichungen von Unternehmen aus mehr als 60 Ländern durch und erhielt die Auszeichnung Red Dot Product Design Award 2022. Dieser internationale Preis für Industriedesign wird in Anlehnung an die berühmten Filmpreise in Hollywood umgangssprachlich auch als Oscar“ der Designwelt bezeichnet. Dank des Designkonzepts und der Benutzerfreundlichkeit vom Photovoltaik-Modul Vertex S erhielt Trina Solar als erster großer Hersteller von PV-Solarmodulen aus China den Red Dot Award.

Der Trend zu erneuerbaren Energien als wirtschaftliches und ökologisches Gebot ist global und unaufhaltsam. Darüber hinaus gibt es in den europäischen Ländern eine wachsende Zahl von Gesetzen, die den Einbau von PV-Anlagen in Neubauten vorschreiben, insbesondere im gewerblichen und öffentlichen Bereich. „Der Aufdachmarkt in Europa verzeichnet ein starkes Wachstum“, sagt der Europachef von Trin Solar, Gonzalo de la Viña. „ Es gibt ein enormes ungenutztes Potenzial auf europäischen Dächern, sowohl auf Wohngebäuden als auch auf Gewerbe- und Industriegebäuden. Wir haben die richtigen Produkte speziell für dieses wichtige Segment.“

3.8.2022 | Quelle: Trina Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH