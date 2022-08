Der Windenergie-Wartungsspezialist Deutsche Windtechnik hat die weltweit erste BNK-Genehmigung für einen Offshore-Windpark erhalten.

Der Offshore-Windpark Nordergründe ist weltweit der erste Offshore-Windpark (OWP), der mit einem vollfunktionsfähigen behördlich genehmigten System für bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK-System) ausgestattet ist. Nachdem die Deutsche Windtechnik im Mai 2022 alle Anlagen des OWPs mit dem eigenentwickelten transponderbasierten BNK-System ausgerüstet hatte, wurde nun die Betriebsgenehmigung von den zuständigen Behörden erteilt. Somit ist der OWP Nordergründe laut Deutsche Windtechnik global der erste küstennahe OWP mit weitestgehend reduzierten Lichtemissionen. Zudem sieht sich das Unternehmen durch diesen Erfahrungsvorsprung als verlässlichen Partner für weitere Betreiber, die ihren OWP per Gesetz bis Ende 2023 mit BNK-Systemen nachgerüstet haben müssen.

„Die Installation unseres BNK-Systems im OWP Nordergründe hat reibungslos geklappt“, sagt Jens Landwehr, Geschäftsführer der Offshore-Einheit der Deutschen Windtechnik. „Nachdem wir in den Monaten zuvor zwei Anlagen testweise mit unserem BNK-System ausgestattet und in Betrieb genommen hatten, waren wir sehr gut vorbereitet und konnten in kurzer Zeit auch die anderen 16 Anlagen nachziehen. Das waren bis zu zwei Anlagen an nur einem Einsatztag.“

Von der Bereitstellung des BNK-Systems, über dessen Installation, die Ertüchtigung der Flugbefeuerung, die gesamte Offshore-Logistik bis hin zur Unterstützung bei den Genehmigungsverfahren – alle Leistungen wurden durch Offshore-Serviceteams und Mitarbeitende des Technischen Controllings, des Technischen Supports und der Steuerung der Deutschen Windtechnik umgesetzt und betreut. Jens Landwehr: „Unsere internen Prozesse für die Offshore-Installation unseres BNK-Systems sind nun in der Praxis bewährt. Damit sind wir im globalen Offshore-Markt Vorreiter und bestens aufgestellt für BNK-Nachrüstungen in anderen Offshore-Windparks.“

4.8.2022 | Quelle: Deutsche Windtechnik | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH