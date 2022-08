Multifunktionale, vollautonome Roboterfahrzeuge können auch in Fußballstadien Aufgaben übernehmen. Eintracht Frankfurt und EDAG erproben das Konzept in einem Reallabor.

Die EDAG Group, Entwicklungsdienstleister in der Mobilitätsindustrie, und EintrachtTech, Digitaltochter des Fußballunternehmens Eintracht Frankfurt, kooperieren im gemeinsam umgesetzten Projekt „Campus FreeCity – Reallabor zur Erforschung einer vernetzten Flotte modularer Roboterfahrzeuge“. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) fördert dieses Projekt.

„Auf dem Campus FreeCity im Deutsche Bank Park steht mit dem EDAG CityBot nicht nur ein revolutionäres Fahrzeug im Fokus, sondern gleich ein komplettes von der EDAG Group entwickeltes Ökosystem für Mobilitäts-, Transport- und Serviceaufgaben einer Smart City“, sagt Holger Merz, CFO der EDAG Group. EDAG CityBots sind multifunktionale, vollautonome Roboterfahrzeuge, die sich emissionsfrei bewegen. Durch den modularen Aufbau sollen die EDAG CityBots für die unterschiedlichsten Transporte und Beförderungen einsetzbar sein. Und das rund um die Uhr. Für die Erforschung der Roboterfahrzeuge biete EintrachtTech mit der „Arena of IoT“ ein einzigartiges Digitalzentrum, das viele unterschiedliche Innovationspartner und Start-ups aus dem Netzwerk von Eintracht Frankfurt zusammenführe. „Wir freuen uns, dass wir mit der EintrachtTech über die bereits bestehenden Bestrebungen im Rahmen des Forschungsprojekts hinaus zusammenarbeiten und nun offizieller Partner der ‚Arena of IoT‘ sind”, so Merz.

„Eintracht Frankfurt sieht sich nicht nur als Profifußballklub, sondern nimmt durch EintrachtTech eine aktive Rolle als Motor der Region im Bereich Digitalisierung ein“, unterstreicht Timm Jäger, Geschäftsführer der EintrachtTech GmbH. Zudem sei das Stadion ein idealer Ort, um gemeinsam mit Technologiepartnern wie der EDAG Group IoT-Lösungen zu erproben und innovativen Projekten eine realitätsnahe Testumgebung zu bieten. Eintracht Frankfurt will durch sein Digitalzentrum aktiv den Digitalstandort Frankfurt Rhein Main stärken.

5.8.2022 | Quelle: EDAG | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH