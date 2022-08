Monatsmarktwert Solar springt im Juli auf Jahreshöchststand

Der Monatsmarktwert für Solarenergie hat im Juli 2022 mit 26,1 Cent auf Jahressicht einen neuen Rekord erreicht. Nur im letzten Dezember war er noch höher gewesen. Die Werte für die Windenergie sprangen auf historische Niveaus.

Der Monatsmarktwert Solar hat im Juli 2022 das höchste Niveau des Jahres erreicht. Wie aus den Daten der Übertragungsnetzbetreiber hervorgeht, lag er bei 26,093 Cent je Kilowattstunde (kWh). Das waren mehr als sieben Cent mehr als im Vormonat. Hintergrund war der abermals kräftige Anstieg der Spotmarktpreise für Börsenstrom im Vergleich zu Juni um knapp 50 Prozent auf 31,5 Cent. Lediglich im Dezember 2021 war der Monatsmarktwert Solar mit 27,075 Cent noch höher gewesen.

Die Monatsmarktwerte für Wind auf See und an Land erreichten im Juli 2022 historisches Rekordniveau. So betrug er für Onshore-Wind 27,824 (Juni 22: 19,692) Cent und für Offshore-Wind 28,687 (Juni: 19,909) Cent je kWh. Das waren die höchsten jemals erzielten Werte.

Der solare Marktwert ist für alle PV-Anlagen relevant, die das EEG noch fördert. Er gibt die durchschnittlichen Erlöse des Solarstroms an der Börse wieder, die mit der Direktvermarktung in dem jeweiligen Monat zu erzielen waren. Das Grundprinzip dabei: Liegt dieser Marktwert tiefer als die EEG-Vergütung, finanziert der Netzbetreiber die Differenz aus dem EEG-Umlagekonto. Das war zuletzt nicht mehr nötig. Die Monatswerte sind seit September 2021 zweistellig und übertreffen damit die EEG-Förderhöhe.

Der Jahresmarktwert hatte 2021 mit 7,55 Cent je kWh einen Höchststand erreicht.

8.8.2022 | Quelle: Netztransparenz.de | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH