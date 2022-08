Photovoltaik: Polnische Keno kauft bei Longi ein

Polens Solargroßhändler Keno baut den Bezug von Longi-Solarmodulen aus. Insgesamt beträgt das Volumen 400 Megawatt (MW).

Der polnische PV-Großhändler Keno hat mit dem chinesischen Solarmodulproduzenten Longi einen Abnahmevertrag über 400 Megawatt (MW) geschlossen. Das teilte Keno mit. Die Partnerschaft zwischen Keno und Longi bestehe ferner seit 2018. In diesem Jahr haben sie den Rahmenvertrag um 100 MW verlängert, um den schnell wachsenden polnischen Solarmarkt zuverlässig bedienen zu können.

Laut einer Studie des Polnischen Instituts für Erneuerbare Energien habe Keno im Jahr 2021 mit mehr als 830 MW verkaufter Solarmodule einen Marktanteil von über 50 Prozent am PV-Markt in Polen erreicht. “Am Anfang haben wir nicht erwartet, dass unsere Partnerschaft so schnell so umfangreich werden würde”, sagt Łukasz Fabiański, Vertriebsleiter von Keno.

Teil der Zusammenarbeit sei auch die Kampagne “Full of Energy”, die die Vorteile der Kombination von Photovoltaik und Elektromobilität aufzeige.

Außerdem präsentieren beide Unternehmen jedes Jahr auf einem hybriden Branchenevent, das sowohl on- als auch offline stattfindet, neue Produkte und Wissenswertes über die Photovoltaik. Mittlerweile ist die Keno Expo eine der größten Online-Konferenzen der Branche in Polen.

Wie viele Branchen hatte auch die Photovoltaikbranche in den letzten Jahren mit Schwierigkeiten in der Lieferkette zu kämpfen. Dank der intensiven Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen können die Installateure in Polen aber auch in Zukunft auf Module der Chinesen zählen. “Trotz der vielen Widrigkeiten, die das vergangene Jahr ausmachten, konnten wir glücklicherweise stabil bleiben und ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr erzielen”, sagt Keno-Manager Fabiański.

11.8.2022 | Quelle: Keno | Solarserver © Solarthemen Media GmbH