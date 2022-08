Semikron und Danfoss Silicon Power fusionieren

Das neue Unternehmen Semikron Danfoss soll die Kernmärkte Automotive, Industrie und erneuerbare Energien bedienen und den Wechsel von Silizium zu Siliziumkarbid in der Leistungselektronik umsetzen.

Semikron und Danfoss Silicon Power bündeln ihre Kräfte im Bereich Power Module in Form des neuen Unternehmens Semikron Danfoss. Mit mehr als 3500 ausgewiesenen Fachleuten für Leistungselektronik will das neue Unternehmen seinen Kunden technologisches Know-how auf Weltniveau bieten. Eigentümer des neu gebildeten Unternehmens werden die aktuellen Eigentümerfamilien von Semikron und der Danfoss Group bleiben, wobei Danfoss der Mehrheitseigner wird. Die beiden deutschen Hauptstandorte in Flensburg und Nürnberg bleiben weiter bestehen. Alle globalen Niederlassungen, Produktionsstandorte und Vertriebskanäle führen ihre Tätigkeit wie gewohnt fort.

„Angesichts des starken Wachstums in unseren Kernmärkten – Automotive, Industrie und erneuerbare Energien – ist der Zeitpunkt für das neue Unternehmen perfekt“, sagt Claus A. Petersen, der als CEO Semikron Danfoss leiten wird „Mit dem sich abzeichnenden Wechsel von Silizium zu Siliziumkarbid sind wir bereit dafür, der stärkste Partner unserer Kunden zu werden.”

Karl-Heinz Gaubatz tritt am 22. August von seiner Position als CEO von Semikron zurück, um sich auf seine Rolle als CTO zu fokussieren und um den Fusionsprozess bis zu seinem planmäßigen Ruhestand am Ende des Jahres unterstützend zu begleiten. „Diese Fusion ist die perfekte Lösung für alle Beteiligten”, so Gaubatz: „Uns gelang es, Semikron als Marktführer bei industriellen Power Modulen und integrierter Leistungselektronik zu positionieren. 2021 war eines der erfolgreichsten Jahre unserer Geschichte. Es ist also nur richtig, jetzt unsere Kräfte mit einem gleichermaßen motivierten und innovativen Unternehmen zu bündeln.”

Danfoss Präsident und CEO Kim Fausing wird Präsident des Verwaltungsrates. „Elektrifizierung ist einer der Haupttreiber des grünen Wandels. Dennoch, Elektrifizierung ist noch weit von der Realität entfernt. Semikron Danfoss Technologien sind so relevant wie nie, um die nächsten Schritte zu ermöglichen“, sagt Fausing.

22.8.2022 | Quelle: Semikron Danfoss | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH